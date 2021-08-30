Беспилотные комбайны и летательные аппараты. В Академии наук рассказали об инновациях в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Дмитрий Иванович, у нас какие-нибудь сверхтехнологии в механизацию сельского хозяйства войдут? Условно говоря, беспилотные комбайны, летающие тракторы.
Алена Сырова, СТВ:
МТЗ уже тестирует свой беспилотный трактор.
Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:
Академия наук и научно-практические центры идут в ногу со временем в развитии цифрового сельского хозяйства, цифрового земледелия. Например, мы сейчас разработали в очень краткий период, за полгода, и сейчас идет освоение программно-аппаратного комплекса за физиологическим состоянием животных. На каждое животное устанавливается датчик. Один датчик, который полностью отслеживает физиологию, состояние животного, все параметры, производительность молока и так далее. Настолько облегчается работа специалистов...
Кирилл Казаков:
Что доярки скоро потеряют профессию?
Дмитрий Комлач:
Нет, почему? Ну, надеемся, что потеряют. Мы с 2015 года туже разрабатываем элементы цифрового земледелия. Например, тоже программно-аппаратный комплекс – система мониторинга называется – который видит загрузку трактора, программа выбирает контур поля, оптимальное движение, отслеживает расход топлива, все параметры загрузки двигателя и так далее. Разработан бортовой компьютер, и он уже устанавливается в наши энергонасыщенные тракторы. Наш объединенный Институт машиностроения с Тракторным заводом сделали, проходит испытание беспилотный трактор.
Кирилл Казаков:
Летающие тарелки на полях еще не появятся?
Алена Сырова:
Чтобы сразу можно было собирать урожай.
Дмитрий Комлач:
Вы знаете, беспилотные летательные аппараты уже применяются для защиты растений. В этом плане работы ведутся. Например, энергонасыщенный трактор с почвообрабатывающим, посевным агрегатом. Представляете, сколько операций за один проход выполняет и какая у него производительность? У нас зона рискованного земледелия, и от технологий зависит производство всей продукции.
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