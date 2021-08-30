Беспилотные комбайны и летательные аппараты. В Академии наук рассказали об инновациях в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Дмитрий Иванович, у нас какие-нибудь сверхтехнологии в механизацию сельского хозяйства войдут? Условно говоря, беспилотные комбайны, летающие тракторы. Алена Сырова, СТВ:

МТЗ уже тестирует свой беспилотный трактор.

Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Академия наук и научно-практические центры идут в ногу со временем в развитии цифрового сельского хозяйства, цифрового земледелия. Например, мы сейчас разработали в очень краткий период, за полгода, и сейчас идет освоение программно-аппаратного комплекса за физиологическим состоянием животных. На каждое животное устанавливается датчик. Один датчик, который полностью отслеживает физиологию, состояние животного, все параметры, производительность молока и так далее. Настолько облегчается работа специалистов... Кирилл Казаков:

Что доярки скоро потеряют профессию?