«Кулуарная игра фирм-производителей». Почему некоторые российские потребители недовольны белорусской молочкой?
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Привередливее всего, наверное, в географии поставок Российская Федерация, по крайней мере, судя по тому, как они регулярно нам выкатывают претензии по поводу качества молока. Качество молока напрямую зависит от того, чем питаются животные, болеют ли.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Помните эти скандалы с Россельхознадзором, когда они просто-напросто чуть ли не на каждое предприятие ездили, смотрели, какими добавками кормят коров, и находили какие-то бяки.
Алена Сырова:
Александр Васильевич, что разрабатываете, какие добавки, корма, которые не устраивают привередливого российского потребителя?
Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины:
Вероятнее всего, кулуарная игра фирм-производителей. Понимать, какое антибиотикосодержащее вещество либо какое-то еще запрещенное вещество попало в молоко, потому что это животное лечили или потому что выбрали неправильную схему, тактику лечения, не выдержали сроки использования этого препарата перед началом лактации. Конечно, не следует на это ссылаться, потому что некоторые вещества могут попадать к нам или в организм животного из-за кормов, которые в том числе могут поставляться из-за рубежа, и какие-то следы этих веществ могут также там задержаться.
Кирилл Казаков:
Но это не системный кризис?
Александр Соловьев:
Не системный.
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Каждый год мы реально добавляем по 2-3 % за счет контроля, усиления каких-то функций и так далее. Что касается Россельхознадзора, все идет в рабочем порядке. В этом году у нас открыто предприятий гораздо больше, чем было несколько лет назад. Идет рабочая нормальная обстановка. Есть и плюсы, есть и минусы. Плюсы те, что благодаря, наверное, отношениям с Россельхознадзором, мы сами начали более детально смотреть на качество нашей продукции. Поэтому мы сами себя уже настолько дисциплинировали, что смотрим маленькие нюансы и так далее. Поэтому я бы не хотел усугублять отношения, переводить в плоскость политическую, абсолютно тут ничего нет. У нас идут нормальные рабочие отношения. А когда смотришь на какое-то закрытое предприятие, потом начинаешь сам разбираться в этом, выезжают специалисты, то иногда соглашаешься с теми замечаниями, которые были выявлены.