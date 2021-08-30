«Кулуарная игра фирм-производителей». Почему некоторые российские потребители недовольны белорусской молочкой?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Привередливее всего, наверное, в географии поставок Российская Федерация, по крайней мере, судя по тому, как они регулярно нам выкатывают претензии по поводу качества молока. Качество молока напрямую зависит от того, чем питаются животные, болеют ли.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Помните эти скандалы с Россельхознадзором, когда они просто-напросто чуть ли не на каждое предприятие ездили, смотрели, какими добавками кормят коров, и находили какие-то бяки.

Алена Сырова:

Александр Васильевич, что разрабатываете, какие добавки, корма, которые не устраивают привередливого российского потребителя?