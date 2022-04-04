«Все деньги уходили на телефонные разговоры». Сергей Рутенко о знакомстве с женой и жизни за границей
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, СТВ:
Такой интересный пункт вашей биографии. Естественно, что вы поездили по миру, пожили в Словении, по-моему, около шести лет. Вы жили и в Испании, и во многих странах были длительное время. Почему всегда возвращались в Беларусь?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Мне сложно объяснить. Люблю родину. Те, кто меня близко знает, в Испании, чем мне нравилось, всегда давали большой отпуск — где-то три месяца. Если у гандболистов, например, в той же Германии отпуск обычно один месяц, у нас он был всегда больше. И все три месяца я всегда проводил дома. Жена где-то злилась даже иногда за это, что вот все ездят куда-то на моря, куда-то там еще, путешествуют. Мне не хватало времени даже трех месяцев, чтобы насытиться, отдохнуть и восстановить моральное равновесие. Поэтому для меня, в принципе, никогда не стояло мысли о том, что где-то там останусь. Я всегда хотел этого возвращения после окончания спортивной карьеры. Гандбол такой вид спорта, что сильнейшие клубы находятся в Европе. Это у нас потом стали появляться клубы, которых интересует развитие. Было и «Динамо» минское, сейчас «Мешков Брест», СК «Минск» тоже очень хорошо работает в этом направлении. На тот момент, к сожалению, этого не было. Была единственная дорога – это в Европу. Но тем не менее еще раз подчеркну: никогда мысли не было, что там останусь и не вернусь на родину.
Юлия Артюх:
А с супругой как познакомились?
Сергей Рутенко:
Родители познакомили. Никогда не думал, что так случится. Мамы общались, дружили, и когда мне мама сказала, что у моей подружки такая хорошая дочка. Я говорю: «Ай, мам, сам разберусь, сам себе девушку найду». Но тем не менее так судьба распорядилась, что именно они нас и познакомили.
Юлия Артюх:
И вы с супругой пожили в Испании получается? И там уже родилась дочь?
Сергей Рутенко:
Она младше меня на четыре года, поэтому мы общались. Познакомились, когда мне было 17, а ей было 13. И когда она стала совершеннолетней, мы расписались, и она переехала со мной в Словению. Пожили в Словении вместе четыре года и потом уже переехали вместе в Испанию, где, собственно, и родились дети.
Юлия Артюх:
А как делали предложение, какой-то романтик. Все-таки юность, такие молодые?
Сергей Рутенко:
По телефону это было.
Юлия Артюх:
Очень романтично.
Сергей Рутенко:
К сожалению, издержки профессии не позволяли нам много видеться. Плюс, на тот период еще не было такого количества мессенджеров, не было такой возможности общаться, как это есть на сегодня, такая возможность. Поэтому все было сделано по телефону. Я как раз в общении с ней, первое время работал, по сути, только на телефон. Все деньги уходили, вся зарплата уходила на телефонные разговоры, потому что связь была очень дорогая.
Читайте также:
«Один из первых, кто показал ему гандбол». Сергей Рутенко рассказал, как привел в спорт своего брата
«Было сильное столкновение. У парня нос сломался» Сергей Рутенко о том, как пришел в гандбол
«Она всегда присутствовала». Сергей Рутенко о дискриминации в спорте