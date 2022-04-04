«Все деньги уходили на телефонные разговоры». Сергей Рутенко о знакомстве с женой и жизни за границей

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации. Юлия Артюх, СТВ:

Такой интересный пункт вашей биографии. Естественно, что вы поездили по миру, пожили в Словении, по-моему, около шести лет. Вы жили и в Испании, и во многих странах были длительное время. Почему всегда возвращались в Беларусь?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Мне сложно объяснить. Люблю родину. Те, кто меня близко знает, в Испании, чем мне нравилось, всегда давали большой отпуск — где-то три месяца. Если у гандболистов, например, в той же Германии отпуск обычно один месяц, у нас он был всегда больше. И все три месяца я всегда проводил дома. Жена где-то злилась даже иногда за это, что вот все ездят куда-то на моря, куда-то там еще, путешествуют. Мне не хватало времени даже трех месяцев, чтобы насытиться, отдохнуть и восстановить моральное равновесие. Поэтому для меня, в принципе, никогда не стояло мысли о том, что где-то там останусь. Я всегда хотел этого возвращения после окончания спортивной карьеры. Гандбол такой вид спорта, что сильнейшие клубы находятся в Европе. Это у нас потом стали появляться клубы, которых интересует развитие. Было и «Динамо» минское, сейчас «Мешков Брест», СК «Минск» тоже очень хорошо работает в этом направлении. На тот момент, к сожалению, этого не было. Была единственная дорога – это в Европу. Но тем не менее еще раз подчеркну: никогда мысли не было, что там останусь и не вернусь на родину. Юлия Артюх:

А с супругой как познакомились?

Сергей Рутенко:

Родители познакомили. Никогда не думал, что так случится. Мамы общались, дружили, и когда мне мама сказала, что у моей подружки такая хорошая дочка. Я говорю: «Ай, мам, сам разберусь, сам себе девушку найду». Но тем не менее так судьба распорядилась, что именно они нас и познакомили. Юлия Артюх:

И вы с супругой пожили в Испании получается? И там уже родилась дочь? Сергей Рутенко:

Она младше меня на четыре года, поэтому мы общались. Познакомились, когда мне было 17, а ей было 13. И когда она стала совершеннолетней, мы расписались, и она переехала со мной в Словению. Пожили в Словении вместе четыре года и потом уже переехали вместе в Испанию, где, собственно, и родились дети.