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«Один из первых, кто показал ему гандбол». Сергей Рутенко рассказал, как привёл в спорт своего брата

03 апреля 2022 18:41
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.

Юлия Артюх, СТВ:
Брата вы тоже в спорт потянули.

«Один из первых, кто показал ему гандбол». Сергей Рутенко рассказал, как привёл в спорт своего брата-1

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Да. Брат потом тоже изъявил желание. И мне как-то хотелось тоже. Мама много работала, времени не могла нам уделять много, поэтому хотелось, чтобы брат был чем-то занят. Он тогда пытался попасть в школу по танцам.

Юлия Артюх:
Интересно.

Сергей Рутенко:
У него не сложилось. Я ему предложил поехать потренироваться. Тогда даже так получилось, он по возрасту не подходил, потому что его возраста секции не было. Я попросил в школе, говорю: можно я с ним буду по выходным приезжать просто тренироваться. Я не считаю себя тренером, но получилось так, что один из первых, кто ему показал гандбол, это был я. Плюс, он на меня смотрел, как на старшего брата. Здесь, конечно, были у меня какие-то преимущества. Мы поездили потренировались немного, и он потом пошел в спорт.

Юлия Артюх:
Мама поддерживала вот это увлечение такое серьезное или ну так «ай, перерастете дети, все еще будет, будет другая профессия»?

«Один из первых, кто показал ему гандбол». Сергей Рутенко рассказал, как привёл в спорт своего брата-4

Сергей Рутенко:
Как я уже сказал, у мамы, к сожалению, не было много времени. Тогда такие времена были непростые, и когда она видела, что дети чем-то заняты, не предоставлены сами себе, не болтаются на улице где-то, с ее стороны была поддержка.

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# Белорусские спортсмены # общество # Сергей Рутенко # Юлия Артюх # Фотофакт

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