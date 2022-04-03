«Один из первых, кто показал ему гандбол». Сергей Рутенко рассказал, как привёл в спорт своего брата

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, СТВ:
Брата вы тоже в спорт потянули.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, СТВ:
Брата вы тоже в спорт потянули.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Да. Брат потом тоже изъявил желание. И мне как-то хотелось тоже. Мама много работала, времени не могла нам уделять много, поэтому хотелось, чтобы брат был чем-то занят. Он тогда пытался попасть в школу по танцам.
Юлия Артюх:
Интересно.
Сергей Рутенко:
У него не сложилось. Я ему предложил поехать потренироваться. Тогда даже так получилось, он по возрасту не подходил, потому что его возраста секции не было. Я попросил в школе, говорю: можно я с ним буду по выходным приезжать просто тренироваться. Я не считаю себя тренером, но получилось так, что один из первых, кто ему показал гандбол, это был я. Плюс, он на меня смотрел, как на старшего брата. Здесь, конечно, были у меня какие-то преимущества. Мы поездили потренировались немного, и он потом пошел в спорт.
Юлия Артюх:
Мама поддерживала вот это увлечение такое серьезное или ну так «ай, перерастете дети, все еще будет, будет другая профессия»?
Сергей Рутенко:
Как я уже сказал, у мамы, к сожалению, не было много времени. Тогда такие времена были непростые, и когда она видела, что дети чем-то заняты, не предоставлены сами себе, не болтаются на улице где-то, с ее стороны была поддержка.
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