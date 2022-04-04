«Дети иногда, не осознавая опасности, могут неожиданно выскочить». В Минске проходит акция ГАИ «Безопасная дорога в школу»

Новости Беларуси. В Минске стартовала профилактическая акция ГАИ «Безопасная дорога в школу». До конца недели инспекторы будут дежурить вблизи учреждений образования до начала уроков, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Детям правоохранители напоминают, как правильно переходить дорогу, следят за соблюдением ПДД и безопасностью ребят. Также профилактическую работу проводят с родителями. Их просят отправлять детей в школу заранее, чтобы они не торопились и были внимательны на дороге. Особое внимание – ученикам младшей школы. Им правоохранители в случае необходимости помогают перейти дорогу и еще раз напоминают, как это сделать правильно, чтобы малыши закрепили знания на практике.

Милана Корней, ученица средней школы № 80:

Нужно сначала посмотреть налево, направо, остановиться, а потом убедиться, чтобы не было никаких машин.

Кирилл Леонов, ученик средней школы № 80:

Нужно соблюдать правила дорожного движения, чтобы тебя не сбила машина.

Ольга Ковнир:

Я всегда детям напоминаю, как правильно переходить дорогу, потому что за каникулы они немного отвыкли. А сейчас у нас снова начался учебный период, поэтому, конечно, мы стараемся где-то и раньше выйти в школу, чтобы детки не торопились, чтобы были внимательны на дороге.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:

В свою очередь, водителям мы напоминаем, что, подъезжая к учреждениям образования либо местам возможного нахождения детей, необходимо сбросить скорость, а также проявлять предельную бдительность и осторожность. Так как дети иногда, не осознавая опасности, могут неожиданно выскочить из-за стоящего транспорта, из-за других объектов, которые мешают обзорности.