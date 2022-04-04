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Всенародная зарядка и занятие с Недосековым. Смотрите, как проходит первый день «Недели здоровья»

04 апреля 2022 11:47
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Новости Беларуси. В преддверии Международного дня спорта дан старт «Неделе здоровья». Акция проходит по инициативе Белорусского союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всенародная зарядка и занятие с Недосековым. Смотрите, как проходит первый день «Недели здоровья»-1

Первый день начался с интернет-челленджа «Народная зарядка». Молодежь со всех уголков страны выполняет упражнения на открытых площадках – в парках отдыха и на школьных стадионах. Следить за юными спортсменами можно уже сейчас. Участники проводят прямые трансляции и размещают свои видеоролики на страницах в социальных сетях.

Всенародная зарядка и занятие с Недосековым. Смотрите, как проходит первый день «Недели здоровья»-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Сейчас для молодежи спорт это тренд. Очень символично, что свою трудовую неделю молодежь страны начала с поистине всенародной зарядки. Здесь, на базе БГУФК, в тренировочном крытом манеже, мы провели серию активностей с нашим знаменитым спортсменом, героем Максом Недосековым, нашим рекордсменом, призером Олимпийских игр, прошедших в том числе. В таком интенсивном темпе и пробежались с ребятами, размялись, провели прыжковую программу.

Всенародная зарядка и занятие с Недосековым. Смотрите, как проходит первый день «Недели здоровья»-7

Акция стартовала в рамках проекта «Здоровая нация». Мероприятия продолжатся по 8 апреля, каждый день «Недели здоровья» посвящен определенной тематике.

# общество # Александр Лукьянов # Максим Недосеков # Фотофакт

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