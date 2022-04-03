«Было сильное столкновение. У парня нос сломался» Сергей Рутенко о том, как пришёл в гандбол

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации. Юлия Артюх, СТВ:

Сергей, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. У вас довольно занимательная биография. Сейчас вы занимаете пост председателя федерации тенниса. Но жизнь ваша была связана очень долгое время с гандболом. И хотелось бы узнать, как так получилось? Кто привил эту любовь к спорту?

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Здравствуйте. Это, наверное, пошло больше из школы — средняя школа в Привольном. Учился, было много спортивных секций, как и большинство детей был активный. В одном моменте даже был записан на все кружки, которые у нас там были, и на все секции. Как-то в то время, наверное, и было такое желание заниматься спортом. Плюс, когда что-то получается, хочется больше и больше этим заниматься. И постепенно, к шестому-седьмому классу пришло осознание, что хочется профессионально заниматься спортом. Тогда уже появилось желание попасть в спортивную школу и идти по пути профессионального спортсмена. Юлия Артюх:

Гандболом вы сразу решили заниматься профессионально, то есть пришли, попробовали, получилось и влюбились в этот вид спорта или были какие-то сомнения, выбирали?

Сергей Рутенко:

На самом деле случайно попал в гандбол. У нас была секция борьбы, самбо. Занимался, хорошие очень были результаты, тренер со мной индивидуально занимался, но потом так сложились обстоятельства, что секцию закрыли. Я понимал, что все равно хочется заниматься спортом. Начал заниматься и футболом, и баскетболом — чем только возможно было на тот момент. Стал играть в команде, выступал на областных соревнованиях по баскетболу. Хотелось расти и развиваться, хотелось попасть в спортивную школу в Минске. Так получилось, что на сборах в Привольном были гимнастки, мы с ними познакомились. Они сказали, вот есть хорошая школа на Филимонова. Позвонил в эту школу, думал спросить про секцию баскетбольную, но мне в игровых видах всегда не хватало контакта, после борьбы, сами понимаете. Юлия Артюх:

Индивидуальный вид спорта, да, и игровой. Сергей Рутенко:

Но контакта этого не хватало. И позвонил в школу на Филимонова. Они спросили мои данные. Как обычно, какой рост, какой вес, возраст какой. Я сказал, а они говорят: а не хочешь гандболом попробовать? Я как-то: ну, не знаю. И когда попал на первую тренировку по гандболу к Репкину Борису Владимировичу — это мой тренер был первый, случайно такое было сильное столкновение — у парня там нос сломался. Я испугался, извинялся перед тренером. Он говорит: да нет, это гандбол, это нормально здесь.

Юлия Артюх:

Можно побороться, да? Сергей Рутенко:

Да-да. В тот момент, наверное, этот вид спорта меня в себя и влюбил. Тогда в голове был только гандбол, тренировки. Несмотря на то, что было сложно ездить, первые шаги в гандболе я делал в школе в Шабанах — там секция была. Она, в принципе, мне ближе всего была по логистике. Так пошло и пошло. Потом попал в спорткласс, и дальше уже, по сути, началась профессиональная карьера. Юлия Артюх:

А рост от кого, от мамы или от папы? Сергей Рутенко:

Родители среднего роста, но я думаю, что такой вид спорта, как гандбол, волейбол, баскетбол они все-таки вытягивают. Особенно дети, когда занимаются, постоянно прыгаешь вверх, тянешься. Я думаю, что если бы не гандбол, то я был бы чуть пониже. Юлия Артюх:

Ну да, не 198 см, а 196 см.

Сергей Рутенко:

Я думаю, что 190 см где-то. Юлия Артюх:

Получается, вы жили в Привольном с родителями, потом случился такой переломный момент в жизни родителей — они развелись. Вы с мамой переехали в Минск. Поменялся уклад жизненный, родителей и ваш в том числе. И в этот момент вы уже занимались спортом, то есть вы уже понимали, что будете двигаться по спортивной карьере, можно так сказать. Как вот эти моменты семейные, сказались на вас? Все-таки 13 лет, подросток и брат у вас, по-моему, младший. Было сложно или вы это время в спорте и пережили?