«Было сильное столкновение. У парня нос сломался» Сергей Рутенко о том, как пришёл в гандбол
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, СТВ:
Сергей, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. У вас довольно занимательная биография. Сейчас вы занимаете пост председателя федерации тенниса. Но жизнь ваша была связана очень долгое время с гандболом. И хотелось бы узнать, как так получилось? Кто привил эту любовь к спорту?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Здравствуйте. Это, наверное, пошло больше из школы — средняя школа в Привольном. Учился, было много спортивных секций, как и большинство детей был активный. В одном моменте даже был записан на все кружки, которые у нас там были, и на все секции. Как-то в то время, наверное, и было такое желание заниматься спортом. Плюс, когда что-то получается, хочется больше и больше этим заниматься. И постепенно, к шестому-седьмому классу пришло осознание, что хочется профессионально заниматься спортом. Тогда уже появилось желание попасть в спортивную школу и идти по пути профессионального спортсмена.
Юлия Артюх:
Гандболом вы сразу решили заниматься профессионально, то есть пришли, попробовали, получилось и влюбились в этот вид спорта или были какие-то сомнения, выбирали?
Сергей Рутенко:
На самом деле случайно попал в гандбол. У нас была секция борьбы, самбо. Занимался, хорошие очень были результаты, тренер со мной индивидуально занимался, но потом так сложились обстоятельства, что секцию закрыли. Я понимал, что все равно хочется заниматься спортом. Начал заниматься и футболом, и баскетболом — чем только возможно было на тот момент. Стал играть в команде, выступал на областных соревнованиях по баскетболу. Хотелось расти и развиваться, хотелось попасть в спортивную школу в Минске. Так получилось, что на сборах в Привольном были гимнастки, мы с ними познакомились. Они сказали, вот есть хорошая школа на Филимонова. Позвонил в эту школу, думал спросить про секцию баскетбольную, но мне в игровых видах всегда не хватало контакта, после борьбы, сами понимаете.
Юлия Артюх:
Индивидуальный вид спорта, да, и игровой.
Сергей Рутенко:
Но контакта этого не хватало. И позвонил в школу на Филимонова. Они спросили мои данные. Как обычно, какой рост, какой вес, возраст какой. Я сказал, а они говорят: а не хочешь гандболом попробовать? Я как-то: ну, не знаю. И когда попал на первую тренировку по гандболу к Репкину Борису Владимировичу — это мой тренер был первый, случайно такое было сильное столкновение — у парня там нос сломался. Я испугался, извинялся перед тренером. Он говорит: да нет, это гандбол, это нормально здесь.
Юлия Артюх:
Можно побороться, да?
Сергей Рутенко:
Да-да. В тот момент, наверное, этот вид спорта меня в себя и влюбил. Тогда в голове был только гандбол, тренировки. Несмотря на то, что было сложно ездить, первые шаги в гандболе я делал в школе в Шабанах — там секция была. Она, в принципе, мне ближе всего была по логистике. Так пошло и пошло. Потом попал в спорткласс, и дальше уже, по сути, началась профессиональная карьера.
Юлия Артюх:
А рост от кого, от мамы или от папы?
Сергей Рутенко:
Родители среднего роста, но я думаю, что такой вид спорта, как гандбол, волейбол, баскетбол они все-таки вытягивают. Особенно дети, когда занимаются, постоянно прыгаешь вверх, тянешься. Я думаю, что если бы не гандбол, то я был бы чуть пониже.
Юлия Артюх:
Ну да, не 198 см, а 196 см.
Сергей Рутенко:
Я думаю, что 190 см где-то.
Юлия Артюх:
Получается, вы жили в Привольном с родителями, потом случился такой переломный момент в жизни родителей — они развелись. Вы с мамой переехали в Минск. Поменялся уклад жизненный, родителей и ваш в том числе. И в этот момент вы уже занимались спортом, то есть вы уже понимали, что будете двигаться по спортивной карьере, можно так сказать. Как вот эти моменты семейные, сказались на вас? Все-таки 13 лет, подросток и брат у вас, по-моему, младший. Было сложно или вы это время в спорте и пережили?
Сергей Рутенко:
Вы знаете, наверное, спорт и помог как-то. На тот момент я уже тренировался и как раз переходил в восьмой класс. Большой был у нас отбор, я попал в спортивный класс. У нас, помимо школы, было еще по две тренировки в день. И честно вам скажу, в принципе, не было даже времени переживать, потому что рано утром выезжал в школу — это была первая тренировка. Потом уроки, потом вторая тренировка. Приезжал, представьте, без сил. Мы когда переезжали в Минск, я даже обрадовался, думал, что мне будет проще добираться. Потому что спортивный класс был в средней школе № 114 — это на Седых, кто хорошо Минск знает, я думаю, географию поймет И добираться из Привольного было сложно. И когда мы перебирались в город, я обрадовался, что будет проще ездить. Когда мы переехали в Кунцевщину, это был прям крайний дом в черте города. Я когда вышел на остановку, там стояло два автобуса, я у водителей спросил, как мне на Московскую станцию метро доехать. Они переглянулись, улыбнулись и говорят: «На такси». Я понял, что мои условия не намного улучшились. Тогда последняя станция метро этой ветки была Фрунзенская. Ну и представьте, как было добираться, много пересадок. То есть в шесть-полседьмого надо было выезжать в школу, плюс уроки, плюс тренировки. Конечно, это был очень насыщенный график, что, честно говоря, не было и времени об этом думать, переживать. Я думаю, что в тот момент меня спорт, наверное, и спас.
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