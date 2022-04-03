«Она всегда присутствовала». Сергей Рутенко о дискриминации в спорте
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации.
Юлия Артюх, СТВ:
Вы наверняка общаетесь со спортсменами и с нашими, и с зарубежными. И все-таки такая сложная геополитическая обстановка, которая, к сожалению, затронула и спорт. Какие дальнейшие перспективы видятся, какие сейчас переживания, может быть, среди спортсменов или выстроена какая-то стратегия развития и ничего, в принципе, нам, как говорится, не страшно?
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Я вам так скажу, с дискриминацией в спорте всегда всем было сложно бороться. На мой взгляд, эта дискриминация не в такой яркой форме всегда присутствовала. Всегда в нашу сторону смотрели больше с таким каким-то пренебрежением, снисхождением. Это не проявлялось в такой явной форме, но это всегда было. Пример до этого конфликта вам приведу, как с тем же Джоковичем поступили – на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Более того, его отстранили и, в принципе, сейчас стоит вопрос о том, что вполне возможно, что ему сломали карьеру, потому что депортация, и власти это прекрасно понимали, и Международная федерация этого не могла не знать. Депортация из Австралии автоматом накладывается на США, на Англию, а это, по сути, все турниры «Большого шлема». И без этого первая ракетка мира просто не может существовать. И более того, это на три года. Хотя были проблемы с тем же Федерером, но поскольку он швейцарец, к нему отнеслись немножко по-другому. И это все было сглажено. На самом деле много таких примеров в разных видах спорта. Тот же пример с мельдонием, который был абсолютно надуман, и это был просто инструмент для того, чтобы вести давление дискриминационное, на мой взгляд, на российских спортсменов и на наших в том числе. Сегодняшняя ситуация лишь просто, знаете, оголила и, наверное, если те моменты были известны спортсменам либо функционерам спортивным, то сейчас это уже настолько очевидно, что даже обычный любитель спорта видит и понимает. Это первая часть. Вторая часть, хочу вам сказать, что сегодня происходит реальный передел мира. Президенты нашей страны и Российской Федерации давно об этом говорили. Просто, возможно, не все это понимали, думали, возможно, что это просто разговоры.
Юлия Артюх:
Не верили просто.
Сергей Рутенко:
Не верили. Сейчас, опять же, это все вылезло наружу. В таких условиях любая стратегия, на мой взгляд, она сложнопрогнозируемая. Конечно, теоретики могут порассуждать и сказать, как и что надо делать, но на практике есть ряд вопросов, которые нужно решать изо дня в день по мере их поступления. Основное, что могу ответить в плане развития, что, уже можно так говорить, наш блок стран держится вместе. Такие страны как Казахстан, Китай выражают на всех уровнях, именно спортивных, полную поддержку, полную солидарность. Сейчас прорабатываются как раз чемпионаты возможные, какие-то альтернативные соревнования для проведения. Но это надо делать очень скрупулезно и с индивидуальным подходом к каждому виду спорта. Потому что мне сегодня абсолютно не понятно, как будет выступать, например, художественная гимнастика, как будут выступать борцы, например, без наших спортсменов. Мне бы очень хотелось воспользоваться случаем, я уже говорил об этом в интервью, еще раз попросить наших болельщиков активно поддерживать наших спортсменов. Потому что, в частности, нашим теннисистам очень сложно. На них идет колоссальное давление, пытаются выдавать в интервью слова немножко по-другому, нежели было сказано ими. Пытаются давить очень сильно. Моральная составляющая, когда они находятся на соревнованиях, колоссальное давление на них идет, поэтому хочу сказать, что для них очень важно видеть поддержку наших болельщиков – тех, кто болеет, смотрит, переживает за них.
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