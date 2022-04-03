«Она всегда присутствовала». Сергей Рутенко о дискриминации в спорте

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

Я вам так скажу, с дискриминацией в спорте всегда всем было сложно бороться. На мой взгляд, эта дискриминация не в такой яркой форме всегда присутствовала. Всегда в нашу сторону смотрели больше с таким каким-то пренебрежением, снисхождением. Это не проявлялось в такой явной форме, но это всегда было. Пример до этого конфликта вам приведу, как с тем же Джоковичем поступили – на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Более того, его отстранили и, в принципе, сейчас стоит вопрос о том, что вполне возможно, что ему сломали карьеру, потому что депортация, и власти это прекрасно понимали, и Международная федерация этого не могла не знать. Депортация из Австралии автоматом накладывается на США, на Англию, а это, по сути, все турниры «Большого шлема». И без этого первая ракетка мира просто не может существовать. И более того, это на три года. Хотя были проблемы с тем же Федерером, но поскольку он швейцарец, к нему отнеслись немножко по-другому. И это все было сглажено. На самом деле много таких примеров в разных видах спорта. Тот же пример с мельдонием, который был абсолютно надуман, и это был просто инструмент для того, чтобы вести давление дискриминационное, на мой взгляд, на российских спортсменов и на наших в том числе. Сегодняшняя ситуация лишь просто, знаете, оголила и, наверное, если те моменты были известны спортсменам либо функционерам спортивным, то сейчас это уже настолько очевидно, что даже обычный любитель спорта видит и понимает. Это первая часть. Вторая часть, хочу вам сказать, что сегодня происходит реальный передел мира. Президенты нашей страны и Российской Федерации давно об этом говорили. Просто, возможно, не все это понимали, думали, возможно, что это просто разговоры.