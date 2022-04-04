«Приводим примеры реальных сводок». Из-за частых пожаров сотрудники МЧС усилят профилактические меры в Минске

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС усилят профилактические меры в Минске. Это связано с ростом числа пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Их с января произошло 75. Погибли 11 человек. При этом большинство возгораний случается именно в жилом фонде из-за неаккуратности самих жильцов. Типичные случаи: оставленные без присмотра электроприборы или курение в нетрезвом виде. Большое внимание в ходе профилактических бесед – практике. Спасатели демонстрируют, как пользоваться огнетушителем и устанавливать пожарный извещатель. При этом внимание уделяют как работе с детьми, так и со взрослыми.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Особое внимание уделяем работе с населением. Речь идет и об обучении взрослых и детей правилам безопасного поведения. Конечно, со взрослыми и с детьми абсолютно разные методы работы. С детьми – это проведение акций и различных мероприятий. Со взрослыми – это общение в трудовых коллективах: приводим примеры реальных сводок, реальных происшествий, проводим декадники по пожарной безопасности.