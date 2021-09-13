«Мы живём под одним флагом, мы – братья». Почему каждой стране настолько важны её госсимволы?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Я тоже не понимал некоторых вещей. Почему на праздник только я могу повесить флаг, почему сейчас не могу? Сейчас у нас флаги, например, над входом в телекомпанию висят с начала августа 2020 года и будут висеть до тех пор, пока это будет государственная телекомпания этой страны.

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Тимур Пряхин, блогер, участник автопробегов «За Беларусь»:

Надо идти дальше, надо стараться больше выпускать брендированной продукции с государственной символикой. Если мы посмотрим на западные страны, как они свои государственные символы пропагандируют… А что такое государственные символы? Это вопрос самоидентификации, когда человек может ассоциировать себя с какой-то общностью. Мы живем под одним флагом, мы – братья.

Алена Сырова, СТВ:

Вы свою рубашку купили в обычном магазине или сами сделали?

Кирилл Казаков:

Это нашивка или значок?

Тимур Пряхин:

Это значок. Причем мои друзья… Я сейчас представляю некое сообщество медиаактивистов – Центр новых медиа. Мы занимаемся в интернете тем, что освещаем какие-то события, чтобы обеспечить какую-то информационную безопасность. Наши ребята даже сами выпускают государственную символику, делают значки, дарят их в школы, чтобы максимальное количество людей как-то к этому приобщалось. Потому что с этих малых вещей начинается любовь к родине.

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