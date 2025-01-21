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На Новосверженском лесозаводе реализуют инвестпроекты по модернизации производства

21 января 2025 14:03
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В Минской области курс на модернизацию деревообрабатывающих предприятий. Задача – создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и выходить на новые рынки сбыта. Масштабные проекты в этом направлении реализуют и в Столбцовском районе. На Новосверженском лесозаводе запускают новые линии, что позволит расширить ассортимент и объемы продукции деревообработки, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. 

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

На Новосверженском лесозаводе реализуют инвестпроекты по модернизации производства-2

Эта линия лесопиления позволяет перерабатывать крупные бревна диаметром от 26 сантиметров и выше. Здесь изготавливают пиломатериалы высокого качества. На Новосверженском лесозаводе с вводом нового цеха расширили ассортимент и объемы выпуска на 50 %. В сутки с линии выходит до 60 кубометров готовых пиломатериалов.

На Новосверженском лесозаводе реализуют инвестпроекты по модернизации производства-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Прежде чем сырье попадает на линию обработки, его сортируют по диаметру. Для этого внедрена специальная автоматизированная линия. В сутки на предприятие поступает до 150 кубометров пиловочных бревен.

На Новосверженском лесозаводе реализуют инвестпроекты по модернизации производства-6

Модернизация предприятия направлена на производство экологически эффективной продукции и повышение доли экспорта с высокой добавленной стоимостью. Здесь работают над расширением рынков сбыта. Главный экспортер – Центральная Азия.

На Новосверженском лесозаводе реализуют инвестпроекты по модернизации производства-8

Вадим Русакович, директор Новосверженского лесозавода:
Экспорт составляет порядка 70 % отгружаемой продукции. Сегодняшние мощности позволяют выпускать порядка 32 тысяч метров кубических пиломатериалов. За 2024 год темп роста производства в фактических ценах составил 135,5 %.

Подробности в сюжете.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси

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