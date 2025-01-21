На Новосверженском лесозаводе реализуют инвестпроекты по модернизации производства

В Минской области курс на модернизацию деревообрабатывающих предприятий. Задача – создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью и выходить на новые рынки сбыта. Масштабные проекты в этом направлении реализуют и в Столбцовском районе. На Новосверженском лесозаводе запускают новые линии, что позволит расширить ассортимент и объемы продукции деревообработки, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее – в материале Анны Куртасовой.

Эта линия лесопиления позволяет перерабатывать крупные бревна диаметром от 26 сантиметров и выше. Здесь изготавливают пиломатериалы высокого качества. На Новосверженском лесозаводе с вводом нового цеха расширили ассортимент и объемы выпуска на 50 %. В сутки с линии выходит до 60 кубометров готовых пиломатериалов.

Анна Куртасова, корреспондент:

Прежде чем сырье попадает на линию обработки, его сортируют по диаметру. Для этого внедрена специальная автоматизированная линия. В сутки на предприятие поступает до 150 кубометров пиловочных бревен.

Модернизация предприятия направлена на производство экологически эффективной продукции и повышение доли экспорта с высокой добавленной стоимостью. Здесь работают над расширением рынков сбыта. Главный экспортер – Центральная Азия.