Лукашенко – мазовцам: вы молодцы и заслужили, чтобы у вас был свой завод по производству автобусов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы молодцы и заслужили того, чтобы у вас был свой завод по производству автобусов. В этом году мы произведем и продадим 2 300 автобусов. Это хорошая цифра. Грузовиков мы произведем и продадим в целом 15 тысяч. Тоже неплохо. Так как вы добавляете каждый год по две тысячи, может быть, хорошо бы было и три тысячи, и пять тысяч добавить и продать. Но я согласен – две тысячи каждый год. По две тысячи каждый год добавляйте – и тогда не будет проблем не только у нас, у вас, но и у ваших детей проблем не будет с работой и трудоустройством. Я буду очень рад, если мой проект (президентский, жизненный, это вообще по жизни у меня) – сохранение наших гигантов, это было моей главной задачей. Я себе пообещал, будучи еще совсем молодым Президентом, что я должен сохранить все то, что было наработано прежними поколениями до нас. Все это надо было преодолеть и сохранить то, что мы сегодня имеем. Откровенно говоря (опять же, не хочу вас перехвалить), не вникая глубоко в суть, когда я вижу автомобиль МАЗ, наш автобус, троллейбус, – это гордость. И я счастлив, что мы сохранили нашу страну как машиностроительную.