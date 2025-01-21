Завод, который «убивает» всех на трассе – Лукашенко пообщался с командой «МАЗ-СПОРТавто»
Глава государства намерен в ближайшее время обсудить с Президентом России строительство второй АЭС в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода. Собственная АЭС стала дополнительным стимулом к развитию многих отраслей, и Президент поставил задачу развивать производство автомобильных электродвигателей и ориентироваться на выпуск электротранспорта.
Это тренд для машиностроения. В частности, 21 января главе государства доложили о развитии МАЗа. Благодаря принятому в начале суверенного пути решению сохранить предприятия, у Беларуси сегодня и есть такие флагманы. Минский автозавод – один из них. Продукция предприятия востребована на рынке. Предприятие продолжает развиваться и совершенствовать производственную базу. Как результат – расширяется модельный ряд. Глава государства оценил выпускаемую технику.
Александр Лукашенко также пообщался с заводской спортивной командой «МАЗ-СПОРТавто». Как подчеркнул Президент, это не просто спортивная команда нашего флагмана промышленности, а имиджевый проект для всей отрасли и страны. В свое время, по поручению Александра Лукашенко, обратили серьезное внимание на команду и то, что было необходимо для ее развития. За время существования мазовцы участвовали в 54 гонках национального и международного уровней. В 34 выходили победителями или призерами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда на международных экранах во всем мире МАЗ – все начинают думать, интересно, а что это за завод, который «убивает» всех на трассе. Это наш МАЗ, наша гордость! Это реклама. И реклама не только Минскому автозаводу, но и всей стране, и всей автомобилестроительной отрасли Беларуси.
– Мы это понимаем.
– Вот в чем мой интерес. А вы на пике, поэтому нам надо… Удели внимание необходимое. Если что-то надо, скажи.
– Спасибо за высокое доверие. Мы будем заниматься этим.
– Я думаю, вы вдвоем справитесь, чтобы обеспечить ребят.
– Обеспечим.
Лукашенко: инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне (подробности).