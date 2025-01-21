Завод, который «убивает» всех на трассе – Лукашенко пообщался с командой «МАЗ-СПОРТавто»

Глава государства намерен в ближайшее время обсудить с Президентом России строительство второй АЭС в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода. Собственная АЭС стала дополнительным стимулом к развитию многих отраслей, и Президент поставил задачу развивать производство автомобильных электродвигателей и ориентироваться на выпуск электротранспорта.

Это тренд для машиностроения. В частности, 21 января главе государства доложили о развитии МАЗа. Благодаря принятому в начале суверенного пути решению сохранить предприятия, у Беларуси сегодня и есть такие флагманы. Минский автозавод – один из них. Продукция предприятия востребована на рынке. Предприятие продолжает развиваться и совершенствовать производственную базу. Как результат – расширяется модельный ряд. Глава государства оценил выпускаемую технику.

Александр Лукашенко также пообщался с заводской спортивной командой «МАЗ-СПОРТавто». Как подчеркнул Президент, это не просто спортивная команда нашего флагмана промышленности, а имиджевый проект для всей отрасли и страны. В свое время, по поручению Александра Лукашенко, обратили серьезное внимание на команду и то, что было необходимо для ее развития. За время существования мазовцы участвовали в 54 гонках национального и международного уровней. В 34 выходили победителями или призерами.