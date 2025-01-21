Министр обороны Беларуси проголосовал на избирательном участке

Лукашенко рассказал, в чем суть работы Президента

«И я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы», – сказал белорусский лидер.