Министр обороны Беларуси проголосовал на избирательном участке

На участке, расположенном в одной из Минских гимназий, проголосовал министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На участке, расположенном в одной из Минских гимназий, проголосовал министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в Беларуси открыто 5 325 участков для голосования. Воспользоваться возможностью сделать выбор, не дожидаясь воскресенья, 26 января, могут все избиратели, включенные в списки. Бюллетень выдадут по предъявлению паспорта, ID-карты или другого документа, подтверждающего личность и это правило распространяется на всех.