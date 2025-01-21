Прямой эфир

Министр обороны Беларуси проголосовал на избирательном участке

21 января 2025 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На участке, расположенном в одной из Минских гимназий, проголосовал министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Беларуси проголосовал на избирательном участке-2

Всего в Беларуси открыто 5 325 участков для голосования. Воспользоваться возможностью сделать выбор, не дожидаясь воскресенья, 26 января, могут все избиратели, включенные в списки. Бюллетень выдадут по предъявлению паспорта, ID-карты или другого документа, подтверждающего личность и это правило распространяется на всех.

# Виктор Хренин # Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Производственное единство – проект «Одно дело делаем» собрал вместе коллективы «Минскметрострой»
21 января 2025 13:25

Производственное единство – проект «Одно дело делаем» собрал вместе коллективы «Минскметрострой»

Лукашенко рассказал, в чем суть работы Президента
21 января 2025 12:56

Лукашенко рассказал, в чем суть работы Президента

Из-за чего возникает купероз и как от него избавиться? Врач о современных способах лечения
21 января 2025 12:11

Из-за чего возникает купероз и как от него избавиться? Врач о современных способах лечения