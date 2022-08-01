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Президент – новому ректору ПГУ: от того, каким будет молодое поколение, зависит судьба и позиция нашей страны

01 августа 2022 18:21
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент – новому ректору ПГУ: от того, каким будет молодое поколение, зависит судьба и позиция нашей страны-1

Полоцк – это прежде всего колыбель белоруской государственности, а теперь любой университет страны должен стать альма-матер тех, кто любит нашу Беларусь.

Президент – новому ректору ПГУ: от того, каким будет молодое поколение, зависит судьба и позиция нашей страны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Гродно всегда новации привносил в тот или иной регион, думаю, это получится и у вас. Словом, в этом плане мы всегда будем вас поддерживать. Будьте человеком государственным, настоящим белорусом. Это от вас требуется – чтобы вы крепким, настоящим были патриотом и воспитывали так же молодое поколение, потому что это будущее нашей страны, нынешние студенты. И от того, какие они будут, зависит судьба и позиция нашей страны на международной арене.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юрий Романовский # Фотофакт

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