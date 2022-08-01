Президент – новому ректору ПГУ: от того, каким будет молодое поколение, зависит судьба и позиция нашей страны

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 августа принял ряд кадровых решений. На высокие государственные должности назначены хорошо известные управленцы. Они будут заниматься привычной для них работой, но уже в новом качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гродно всегда новации привносил в тот или иной регион, думаю, это получится и у вас. Словом, в этом плане мы всегда будем вас поддерживать. Будьте человеком государственным, настоящим белорусом. Это от вас требуется – чтобы вы крепким, настоящим были патриотом и воспитывали так же молодое поколение, потому что это будущее нашей страны, нынешние студенты. И от того, какие они будут, зависит судьба и позиция нашей страны на международной арене.

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