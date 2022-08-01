«На наших им в принципе плевать». Эксперты рассуждают о животных, пострадавших от польского забора

Новости Беларуси. Герасимы нашего века. Почему животные становятся жертвами человеческой жестокости? Колючие заборы, черствые сердца и умышленные убийства. Почему такие преступления получают широкий общественный резонанс? Подробности нового закона о защите животных. Эксперты и жертва громкого дела «собачьего ада Кореличей» в студии ток-шоу «По существу» в прямом эфире. Алена Сырова, СТВ:

Первые, кто находит этих животных, это, наверное, сотрудники пограничной службы. Есть шансы спасти животное из этой колючки или у него в принципе нет никакой возможности сохранить жизнь?

Александр Соловьев, декан факультета международных связей, профориентации и довузовской подготовки Витебской государственной академии ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук:

Здесь нужно подходить предметно к каждому случаю и, конечно же, все зависит от степени повреждения, от степени травмирования той или иной части органа, организма в целом. Но по большей части важен момент обнаружения этого животного, сколько прошло времени после того, как это животное попало в капкан, в ловушку в виде забора и как быстро ему оказана ветеринарная помощь. Кирилл Казаков, СТВ:

Мало кто понимает, почему мы Польшу в данную ситуацию вплели. На самом деле это же, по сути, жестокое обращение с животными со стороны отдельно взятого правительства, отдельно взятого государства. Алена Сырова:

Те, кто нас упрекал в какой-то жестокости и говорил о том, что они за права животных. Почему-то видимо только за права своих животных, а на наших им в принципе плевать. Кто действительно несет за это ответственность? Может, мы какие-то иски планируем соседнему государству за то, что уничтожают наших животных?

Владимир Дамбовский, начальник отдела охраны животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

У нас, насколько известно, Министерство природных ресурсов уже этот вопрос прорабатывало и были направлены претензии, которые рассматривались в Европе, но, честно, не последовало каких-то серьезных изменений, к сожалению, по этому вопросу. Однако совершенно очевидно, что потери стороны польской по биологическим ресурсам, по тому направлению, что десятки лет шло создание Беловежской пущи, всех этих популяций, столько было ресурсов, времени, сил затрачено, но в итоге такой мощнейший откат получили после строительства этого забора. Поэтому, наверное, эта работа будет продолжаться.