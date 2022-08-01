«Я не буду этому препятствовать». Лукашенко о том, станет ли «Белая Русь» партией?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они вносят постоянно предложения о преобразовании некоторых общественных объединений, в том числе и «Белой Руси», в партийные организации. Я постоянно не то что сдерживаю их (это их право), а предупреждаю, что здесь спешка абсолютно ни к чему. К этому надо созреть, прийти в спокойном ритме, step by step. Они соглашаются со мной. Наверное, после принятия закона о партийном строительстве встанет такой вопрос. Я не буду этому препятствовать. Мы будем развивать все общественные организации, которые занимают патриотическую, с точки зрения государства, позицию. Если ты за суверенитет, независимость, за свою страну, за Беларусь – все, ты человек государственный, настоящий белорус, мы эту позицию будем поддерживать. Должны быть разные точки зрения и прочее-прочее, но все должно быть на пользу государству, конструктивно.

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