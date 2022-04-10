«Возможно, это последние выборы в Старом Свете». Как устроены выборы в Европе, рассказал Вадим Елфимов

Еще одна избирательная кампания щекочет нервы европейских и американских политиков. Во Франции в первом туре выбирают президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И на пятки Эманнуэлю Макрону наступает Марин Ле Пен. Ее кандидатура вряд ли устроит коллективный Запад, но в этом случае решение принимает французский народ.



И последние данные по итогам экзитпола: на первом туре президентских выборов Макрон и Ле Пен лидируют, набрав по 24 %. Сбылся и прогноз социологов о низкой явке. Она на несколько пунктов ниже, чем в прошлой кампании в 2017 году. Есть что добавить и нашему международному эксперту Вадиму Елфимову.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Весна. Выборы в Европе. В некоторых европейских странах. Вы спросите, что ж тут хорошего? И что хорошего эти выборы принесут? Я вполне разделяю ваш скептицизм. Но хорошо уже то, что выборы в Европе еще проходят. Возможно, это последние выборы в Старом Свете.

Вадим Елфимов:

Такие опасения возникают при взгляде на тех, кого уже понавыбирали европейцы. А понавыбирали они сынков и внуков настоящих нацистов. Не каких-то там принудительно мобилизованных, а самых отъявленных головорезов из СС. Первым в этой кровавой связи засветился недавний Председатель Евросовета поляк Дональд Туск. Его дед, Йозеф Туск, служил в СС и участвовал в еврейских погромах. Получается, потомки наци спустя 70 лет пробрались-таки в руководство европейских стран. Для чего? А чтобы взять реванш. Чтобы превратить нас, победителей, в побежденных.

Вадим Елфимов:

Вы знаете, куда нас тянет недавно избранный канцлер Германии, барон Шольц, долгое время прикидывавшийся левым и даже чуть ли не коммунистом? Возможно, в тот самый, «новый порядок», который хотел устроить еще его дед, Фридрих Карл Макс фон Шольц, генерал-лейтенант СС. По-немецки это группенфюрер СС, чтобы было понятней. Так вот, этот группенфюрер уже «катался» по Донбассу и Ростовской области со своей танковой дивизией «Викинг». Говорят, преступников тянет на место преступления. А вот нацистских преступников тянет туда же, но через своих потерявших совесть внуков.

Вадим Елфимов:

В этой связи вопрос: «Нравится ли вам Макрон?» для меня имеет однозначный ответ. По сравнению с Олафом Шольцом – конечно, нравится. По крайней мере, Эммануэль может запутаться, может все перепутать, и уж точно служит своим нанимателям Ротшильдам, но все же он не фашист. Во всяком случае, пока.

Вадим Елфимов:

Зато Макрон нравится мне меньше, чем Марин Ле Пен. И прежде всего потому, что она обещает в случае своей победы вывести Францию из другой нацистской организации – из НАТО. А в том, что НАТО теперь нацистская организация, уже нет никаких сомнений: она поставляет оружие фашистам в Украине, ее вояки орудуют на Донбассе под знаменами Третьего рейха. Да и весь режим Зеленского держится, лишь подпираемый руками Байдена, Шольца и Джонсона, а теперь еще и Макрона. Все, как в 1936 году, когда Европа вместе с Гитлером поддерживала и насаждала режим Франко. И чем это закончилось тогда для Европы?

Вадим Елфимов:

Так что обвинения Макрона, брошенные в адрес Марин Ле Пен, мол, она ультраправая, теперь точно неверны. Скорее, Макрон теперь ультраправый, раз в последние дни стал активно поддерживать Зеленского. А вот Марин Ле Пен, наоборот, призывает реорганизовать даже Европейский союз, который из чисто гражданской организации стремится стать филиалом НАТО. Во всяком случае ЕС за все годы своего существования ни разу не ставил пред собой военные цели: ни в годы иракских войн, ни в дни раздела Югославии. А теперь устами фон дер Ляйен и Борреля он жаждет военной победы над Россией. Ле Пен предлагает заменить ЕС на «Альянс европейских наций», где было бы меньше субординации, то есть подчинения Америке, и больше суверенитета и самостоятельности. В общем, больше европейского.

Вадим Елфимов:

О том же говорит и другой кандидат Эрик Земмур, которого все уже причислили к ультраправым. Интересно, как таковым может быть еврей и выходец из Алжира? Впрочем, бывший журналист, он умеет ловко пользоваться всеми недостатками западных медиа, их падкостью на сенсации, для раскручивания своего рейтинга. Есть ли у него программа? Пожалуй, что нет. Он «повторяка»: просто все повторяет за Марин Ле Пен, чтобы съесть ее электорат. И не пустить ее во второй тур. Впрочем, попади туда, во второй тур, сам Земмур, он уж точно перестанет обслуживать Макрона, и тогда держись, Эммануэль.