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В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям

23 июля 2026 13:54
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Уборочная кампания под особым контролем. В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям. Основная цель – обеспечить порядок на хлебных нивах и высокие темпы уборки урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям-2

Задача мобильных групп – не просто проверка, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий. На контроле – исправность и оперативный ремонт техники, наличие достаточного количества механизаторов, бесперебойное обеспечение топливом и соблюдение трудовой дисциплины.

В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям-4

Станислав Карпович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В целом по республике создано 18 мобильных групп, которые в областях будут отрабатывать все эти вопросы, которые касаются уборочной кампании. У нас есть специалисты. Республиканский штаб Минсельхозпрода имеет по каждой области, в том числе включены специалисты комитетов по сельскому хозяйству, которые аналогично оказывают практическую помощь в уборке урожая и подготовке к севу озимых, ну и других работ, выполняемых АПК.

В хозяйствах страны оперативно приступили к уборке пшеницы, тритикале и озимого рапса. Технические возможности позволяют проходить около 70 тысяч гектаров ежедневно. Аграрии нацелены получить урожай даже выше прошлогоднего. Одновременно с жатвой проходит сев озимых и яровых культур, в поля вносят удобрения. 

В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям-6

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По уборке зерна мы идем с небольшими опережающими темпами к уровню прошлого года. Если в дневном выражении, то на три дня мы убираем быстрее, нежели это было в предыдущем году. На утро текущего дня уже намолочено почти 1 миллион 400 тонн зерна. Урожайность зернового поля на уровне аналогичного периода предыдущего года. Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением.

Темпы уборочной кампании в Беларуси опережают прошлогодние показатели. Аграрии уже преодолели важный рубеж, намолотив более 1 миллиона 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Ход жатвы находится на жестком контроле Президента Беларуси и профильных ведомств. Главная задача – убрать урожай в оптимальные сроки и без потерь, обеспечив продовольственную безопасность страны.

# Уборочная кампания

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