Уборочная кампания под особым контролем. В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям. Основная цель – обеспечить порядок на хлебных нивах и высокие темпы уборки урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача мобильных групп – не просто проверка, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий. На контроле – исправность и оперативный ремонт техники, наличие достаточного количества механизаторов, бесперебойное обеспечение топливом и соблюдение трудовой дисциплины.

Станислав Карпович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В целом по республике создано 18 мобильных групп, которые в областях будут отрабатывать все эти вопросы, которые касаются уборочной кампании. У нас есть специалисты. Республиканский штаб Минсельхозпрода имеет по каждой области, в том числе включены специалисты комитетов по сельскому хозяйству, которые аналогично оказывают практическую помощь в уборке урожая и подготовке к севу озимых, ну и других работ, выполняемых АПК.

В хозяйствах страны оперативно приступили к уборке пшеницы, тритикале и озимого рапса. Технические возможности позволяют проходить около 70 тысяч гектаров ежедневно. Аграрии нацелены получить урожай даже выше прошлогоднего. Одновременно с жатвой проходит сев озимых и яровых культур, в поля вносят удобрения.