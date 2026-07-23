В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям
Уборочная кампания под особым контролем. В Беларуси организованы мобильные группы и оперативный штаб для оказания помощи аграриям. Основная цель – обеспечить порядок на хлебных нивах и высокие темпы уборки урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задача мобильных групп – не просто проверка, а принятие оперативных решений и мобилизация усилий. На контроле – исправность и оперативный ремонт техники, наличие достаточного количества механизаторов, бесперебойное обеспечение топливом и соблюдение трудовой дисциплины.
Станислав Карпович, начальник главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В целом по республике создано 18 мобильных групп, которые в областях будут отрабатывать все эти вопросы, которые касаются уборочной кампании. У нас есть специалисты. Республиканский штаб Минсельхозпрода имеет по каждой области, в том числе включены специалисты комитетов по сельскому хозяйству, которые аналогично оказывают практическую помощь в уборке урожая и подготовке к севу озимых, ну и других работ, выполняемых АПК.
В хозяйствах страны оперативно приступили к уборке пшеницы, тритикале и озимого рапса. Технические возможности позволяют проходить около 70 тысяч гектаров ежедневно. Аграрии нацелены получить урожай даже выше прошлогоднего. Одновременно с жатвой проходит сев озимых и яровых культур, в поля вносят удобрения.
Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По уборке зерна мы идем с небольшими опережающими темпами к уровню прошлого года. Если в дневном выражении, то на три дня мы убираем быстрее, нежели это было в предыдущем году. На утро текущего дня уже намолочено почти 1 миллион 400 тонн зерна. Урожайность зернового поля на уровне аналогичного периода предыдущего года. Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением.
Темпы уборочной кампании в Беларуси опережают прошлогодние показатели. Аграрии уже преодолели важный рубеж, намолотив более 1 миллиона 300 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса). Ход жатвы находится на жестком контроле Президента Беларуси и профильных ведомств. Главная задача – убрать урожай в оптимальные сроки и без потерь, обеспечив продовольственную безопасность страны.