«Не просто убрать, а выхватить»: Лукашенко поставил жесткую задачу по спасению урожая от дождей

Кадровый день во Дворце Независимости. Александр Лукашенко обновил руководящий состав ключевых ведомств, дипкорпуса и местной вертикали власти. Президент назначил двух новых министров, двух послов, а также согласовал кандидатуры руководителей местных исполнительных органов в ряде регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, министром архитектуры и строительства назначен Вадим Ольшевский, а лесное хозяйство возглавил Сергей Ульдинович. Принимая кадровые решения, глава государства традиционно обозначил жесткие и конкретные задачи для каждого управленца. Строительная отрасль и лесной комплекс – это важнейшие драйверы белорусской экономики, которые сегодня должны не просто держать марку, а выходить на качественно новый уровень, несмотря на любое внешнее давление. От нового руководителя строительного ведомства Президент потребовал основательной работы и вывода министерства на принципиально новый уровень, чтобы оно заняло по-настоящему достойное место в системе органов власти. Александр Лукашенко отметил: в Беларуси умеют строить абсолютно все – от сложнейших дорожных магистралей до современных сельхозпредприятий. Однако отрасли порой не хватает исполнительской дисциплины. Перед новым министром поставлена задача – видеть и контролировать каждый строящийся в Беларуси объект. Президент подчеркнул стратегическую роль строительной отрасли и заявил, что если в стране идет стройка – значит государство развивается. Что касается лесного фонда, Александр Лукашенко отметил свое особое отношение к природе. Поэтому от нового руководителя Президент требует не просто констатации успехов предшественников, а глубокой и жесткой донастройки всей системы: от оперативной ликвидации последствий непогоды до расширения использования биотоплива внутри страны. Лукашенко обновил руководящий состав министерств, дипкорпуса и местной вертикали власти.

Кадровая ротация произошла и в местной вертикали власти. Глава государства согласовал ключевые назначения в Гродненском и Брестском регионах. Так, на пост первого зампреда Гродненского облисполкома переходит Сергей Медзвецкас, ранее руководивший Островецким районом. Кресло заместителя председателя Брестского облисполкома по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ займет Александр Максимчук. Кадровое обновление затронуло и районный уровень. Новым руководителем Островецкого района станет Руслан Жуковский, Слонимского райисполкома – Виталий Шулейко, а Щучинский район возглавит Игорь Аверко. Главой Администрации Ленинского района Гродно станет Владислав Гершгорин. Обращаясь к назначенцам, Александр Лукашенко подчеркнул, что они приходят на свои должности в самый разгар битвы за урожай, а значит впереди много работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суше станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно, согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса – изнывает от жары вся Европа. Поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все-все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасный. Его надо выхватить, не просто убрать, его надо выхватить, где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил: в Барановичском районе убирали – около 20 % влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали, что зерноток, сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете.