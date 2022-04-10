Дзиодзина: 9 Мая, как и сам памятник освободителям, всегда было занозой в пятке у многих представителей правящих партий Латвии

Как это ни парадоксально, но в мире вновь выстроилась фашистская ось. Больше всего черная идеология и практика процветают в Восточной Европе и, к сожалению, в нашей почти родной Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь же, как Брестская крепость, оберегает Знамя Победы, а на музее Великой Отечественной в Минске развивается флаг СССР.

Алена Дзиодзина, психолог:

В Латвии 9 мая назначили днем памяти жертв в Украине. Людей жалко? Да ой ли. Так сложилось, что я родилась, выросла и почти всю жизнь прожила в Риге. Сколько себя помню, празднование 9 Мая, как и сам памятник освободителям, всегда были занозой в пятке у многих представителей правящих партий. Из года в год почтение памяти погибших в Великой Отечественной войне пытались если не запретить, то хотя бы под самыми разными предлогами сделать максимально неудобным.

Сначала запретили символику – ленты, медали, военную форму тех лет. Словом, все то, что напоминало бы в Латвии о победе Советского Союза. Именно в этот день в Риге переносили остановки, что всегда находились около самого памятника. Но люди все равно шли пешком, чтобы возложить цветы, почтить память умерших, поблагодарить еще живых ветеранов за наше мирное небо, пока это было возможно.

Шли молодые, шли пожилые, шли когда-то те самые ветераны без лент, без медалей и прочей запрещенной символики. Возможно, такие попытки властей отломить хоть частичку этого праздника, людей огорчали. Но это были нюансы. Потому что да, у человека можно забрать символы, лишить каких-то удобств, на один день, 9 Мая, оставить его без парковок и остановок общественного транспорта. Но нельзя лишить человека того, что у него в душе. Отнять можно осязаемое, а благодарность и трепет всегда тут.