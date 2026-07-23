Какие специальности выбирает молодежь? Узнали на примере Минского колледжа цифровых технологий
Настасья Пинчук, корреспондент:
Мультиборд превращается в универсальный инструмент благодаря специальным программам. Для тотально незрячих ребят система озвучивает код, позволяя программировать на слух. Для слабослышащих студентов эта панель становится визуальным гидом. В этих технологичных аудиториях нейросети и IT-высоты штурмуют ребята с нарушением слуха и зрения, а также студенты с аутизмом.
Учение – свет, доступный каждому. Минский колледж цифровых технологий распахнул двери для новой волны абитуриентов. Здесь разрушают стереотипы. Ежегодно востребованные IT-профессии осваивают около сотни ребят с различными диагнозами. Их путь в профессию – это результат педагогического мастерства преподавателей.
Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
В этом году мы набираем практически 200 абитуриентов, интерес большой. В этом году скорректирован интерес среди абитуриентов от программирования в сторону робототехники программируемых роботов. По той простой причине, что все-таки внедрение искусственного интеллекта повысило конкуренцию на рынке труда.
Сегодня белорусская молодежь выбирает колледжи. Ведь это возможность получить практические навыки и быстро выйти на рынок труда. Инженерные специальности – фундамент и главный драйвер развития нашей промышленности. Минский колледж цифровых технологий идет в ногу со временем и плотно сотрудничает с ведущими предприятиями страны. Итог: абсолютно все выпускники гарантированно получают свое первое рабочее место.
Анжела Белобровик, заместитель председателя приемной комиссии Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Вступительная кампания идет в полном разгаре. Сегодня у нас лидирует по специальности техник-мехатроник. При плане 50 человек мы уже набрали 48 абитуриентов. На втором месте у нас техник-электроник – это наши будущие робототехники. У нас при плане 30 человек набрано 32 человека. Также подают документы по квалификации техник-программист, техник-технолог и наши электрики.
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