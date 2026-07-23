Прямой эфир

Какие специальности выбирает молодежь? Узнали на примере Минского колледжа цифровых технологий

23 июля 2026 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Какие специальности выбирает молодежь? Узнали на примере Минского колледжа цифровых технологий-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Мультиборд превращается в универсальный инструмент благодаря специальным программам. Для тотально незрячих ребят система озвучивает код, позволяя программировать на слух. Для слабослышащих студентов эта панель становится визуальным гидом. В этих технологичных аудиториях нейросети и IT-высоты штурмуют ребята с нарушением слуха и зрения, а также студенты с аутизмом.

Учение – свет, доступный каждому. Минский колледж цифровых технологий распахнул двери для новой волны абитуриентов. Здесь разрушают стереотипы. Ежегодно востребованные IT-профессии осваивают около сотни ребят с различными диагнозами. Их путь в профессию – это результат педагогического мастерства преподавателей.

Какие специальности выбирает молодежь? Узнали на примере Минского колледжа цифровых технологий-3

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа цифровых технологий:
В этом году мы набираем практически 200 абитуриентов, интерес большой. В этом году скорректирован интерес среди абитуриентов от программирования в сторону робототехники программируемых роботов. По той простой причине, что все-таки внедрение искусственного интеллекта повысило конкуренцию на рынке труда.

Сегодня белорусская молодежь выбирает колледжи. Ведь это возможность получить практические навыки и быстро выйти на рынок труда. Инженерные специальности – фундамент и главный драйвер развития нашей промышленности. Минский колледж цифровых технологий идет в ногу со временем и плотно сотрудничает с ведущими предприятиями страны. Итог: абсолютно все выпускники гарантированно получают свое первое рабочее место.

Какие специальности выбирает молодежь? Узнали на примере Минского колледжа цифровых технологий-5

Анжела Белобровик, заместитель председателя приемной комиссии Минского государственного колледжа цифровых технологий:
Вступительная кампания идет в полном разгаре. Сегодня у нас лидирует по специальности техник-мехатроник. При плане 50 человек мы уже набрали 48 абитуриентов. На втором месте у нас техник-электроник – это наши будущие робототехники. У нас при плане 30 человек набрано 32 человека. Также подают документы по квалификации техник-программист, техник-технолог и наши электрики.

Подробности в видео.

# Георгий Козел # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В 50 лет пробежала первый марафон – поговорили с чемпионкой Беларуси среди ветеранов
23 июля 2026 11:08

В 50 лет пробежала первый марафон – поговорили с чемпионкой Беларуси среди ветеранов

В Беларуси урожай зерновых будет не ниже уровня 2025 года – Минсельхозпрод
23 июля 2026 11:04

В Беларуси урожай зерновых будет не ниже уровня 2025 года – Минсельхозпрод

Сергеенко принял участие в открытом заседании Витебского облисполкома
23 июля 2026 11:00

Сергеенко принял участие в открытом заседании Витебского облисполкома