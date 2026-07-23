Какие средства эффективны для ухода за возрастной кожей – рассказала косметолог

Ксения Подгорная, косметолог:

Что должно быть обязательно в домашнем уходе для работы с возрастной кожей? Что нужно иметь в домашнем уходе, чтобы работать с первыми морщинками и заломами? Нужны два основополагающих ингредиента – это кислоты и ретиноиды, которые дадут классную платформу для работы всех остальных антивозрастных средств. Расскажу пару нюансов про использование кислот и ретиноидов в домашнем уходе. Кислоты работают здесь и сейчас, от этого мы их чаще назначаем в домашний уход и больше любим. Кислоты работают на поверхности кожи, быстро убирают гиперкератоз – это утолщение рогового слоя кожи, пятнышки постакне и легкую пигментацию. Кислоты эффективно работают с расширенными порами, очищают и убирают комедоны или какие-то воспалительные элементы. Кислоты подготавливают кожу для последующей работы ретиноидов. Ретиноиды в домашнем уходе являются самым мощным anti-age компонентом. Они, в отличие от кислот, работают в долгую. При использовании ретиноидов в домашнем уходе не стоит ждать быстрых эффектов. В среднем эффект омоложения и стимуляции коллагена достигается минимум через три-четыре месяца. В среднем по своим пациентам я замечаю, что эффект от ретиноидов мы видим только спустя полгода.

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