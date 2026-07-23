Земельный контроль и защита АПК: какие решения приняты на заседании Витебского облисполкома

В области ситуация с падежом крупного рогатого скота заметно улучшилась. Также поголовье птицы увеличено более чем на 700 тысяч. Кроме того, приобретено свыше 9 тысяч домиков для телят, установлены системы видеонаблюдения. Строятся профилактории, в 20 районах возводятся помещения для доращивания молодняка. Однако фиксируется ряд недостатков, требующих дальнейшей работы.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Довольствоваться тем, что сегодня стало чуть лучше, чем вчера, конечно же, нельзя. Поэтому состоялся такой взыскательный разговор с постановкой конкретных задач перед ветеринарной службой. Вопросы закрепления кадров, подготовки специалистов здесь, конечно, области есть еще чему учиться у других регионов страны, где эти вопросы поставлены на более высокий уровень.

Также в центре внимания было наведение порядка на земле. Инвентаризация земельного фонд, которая прошла в Беларуси три года назад, выявила более 200 тысяч несоответствий в границах участков, причем свыше 14 тысяч из них подтвердили факты самовольного занятия территорий. Поэтому в законодательство были введены механизмы, позволяющие гражданам узаконить свои наделы. Кроме того, Игорь Сергеенко посетил Витебский мотороремонтный завод и агротехсервис «Запад-Медвинск», где оценил готовность к уборочной страде.