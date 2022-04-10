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Геноцид белорусского народа и современная трансформация националистических идей. Анонс ток-шоу «По существу»

10 апреля 2022 16:34
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Новости Беларуси. 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, на площадке ток-шоу «По существу» поднимут тему исторического беспамятства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Геноцид белорусского народа, дела без срока давности и современная трансформация националистических идей и движений. Мир уже не будет прежним. Почему спустя десятилетия этот постулат уже не звучит с отрицательной коннотацией? Историки, политологи и те, кто непосредственно работает с уликами из прошлого, в прямом эфире СТВ будут говорить по существу.

Присоединяйтесь к дискуссии 11 апреля в 18:30.

# Великая Отечественная война # общество

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