Геноцид белорусского народа и современная трансформация националистических идей. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, на площадке ток-шоу «По существу» поднимут тему исторического беспамятства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Геноцид белорусского народа, дела без срока давности и современная трансформация националистических идей и движений. Мир уже не будет прежним. Почему спустя десятилетия этот постулат уже не звучит с отрицательной коннотацией? Историки, политологи и те, кто непосредственно работает с уликами из прошлого, в прямом эфире СТВ будут говорить по существу.