Свыше 630 километров дорог планируют отремонтировать в Минской области

С акцентом на комфорт и безопасность. Масштабное обновление дорожной инфраструктуры в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжается в Минской области. Только в Логойске планируют заасфальтировать порядка 30 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Значительные объемы работ ведутся в том числе в агрогородке Гайна, а также в деревне Логоза. Ремонт дорожного полотна проводится методом устройства асфальтового покрытия поверх грунтовых дорог, что значительно повышает транспортную доступность населенных пунктов.

Владислав Гарунович, начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Логойского райисполкома:

Эта улица названия не имеет, общая протяженность, по-моему, около 500 метров. Ведутся работы, асфальт уложен, но еще необходимо выполнить работу по отсыпке обочин. Поэтому в полном объеме текущий ремонт еще не завершен.

Всего в Минской области планируют отремонтировать свыше 630 километров местных дорог.