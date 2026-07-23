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Свыше 630 километров дорог планируют отремонтировать в Минской области

23 июля 2026 13:57
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С акцентом на комфорт и безопасность. Масштабное обновление дорожной инфраструктуры в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжается в Минской области. Только в Логойске планируют заасфальтировать порядка 30 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Свыше 630 километров дорог планируют отремонтировать в Минской области-2

Значительные объемы работ ведутся в том числе в агрогородке Гайна, а также в деревне Логоза. Ремонт дорожного полотна проводится методом устройства асфальтового покрытия поверх грунтовых дорог, что значительно повышает транспортную доступность населенных пунктов.

Владислав Гарунович, начальник управления архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Логойского райисполкома:
Эта улица названия не имеет, общая протяженность, по-моему, около 500 метров. Ведутся работы, асфальт уложен, но еще необходимо выполнить работу по отсыпке обочин. Поэтому в полном объеме текущий ремонт еще не завершен.

Всего в Минской области планируют отремонтировать свыше 630 километров местных дорог.

# Дороги # Ремонт и капремонт в Беларуси

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