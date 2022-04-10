«Человек мыслит как? С какой стороны летит ракета, тот и виноват». Беженцы из Украины о переезде в Беларусь
Важные заявления по ситуации в Украине озвучил глава белорусского государства в ходе расширенного заседания Совета безопасности, которое прошло 7 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент подчеркнул, что на мирных переговорах по украинскому вопросу должна прозвучать позиция Беларуси. И тут же в некоторых СМИ, особенно за кордоном, понеслись заголовки, что, мол, Лукашенко хочет заработать политические очки. Но дело тут совсем в другом.
О чем могут договориться мировые добродетели за нашей спиной, никому объяснять не надо, как не надо объяснять украинским беженцам, что белорусский народ примет их, обогреет и накормит. И большая информационная страшилка об «агрессорах» этому не помешает.
Сергей Лысков:
Я хотел остаться живым, потому что каждый день обстрелы. Сказали: «Кто хочет поехать в безопасное место?» Сказали, в Беларусь. Безопасное место. Что же, месяц в подвале при свечах… Автобус был полный, сколько сидячих мест было. Большой автобус. Белорусы – это белорусы. Я знаю, служил. Некоторые говорили: «Как нас там примут, они вроде к России». Я говорю: «Все будет нормально». Спасибо белорусскому народу. Встретили здесь, очень комфортно. В санатории отдыхаю, можно сказать. Три братских славянских народа должны жить в мире – я так считаю.
В способность трех народов самостоятельно договориться и жить в согласии верит и Галина из Полтавы. Ее семья – аллегория геополитических реалий. Желание уехать в Беларусь никто из родственников не поддержал, но девушка уверена: лишь потому, что внешнее давление мешает людям увидеть ситуацию ясно.
Галина Грошко:
Я ехала на свое личное усмотрение, руководствовалась тем, с какой стороны конфликта я нахожусь. То есть со стороны России, Беларуси и народа Украины, которому это тоже ближе, или со стороны западных стран и Америки. Говорили, что я предательница. Я могу их понять. Человек мыслит как? С какой стороны летит ракета, тот и виноват. Правильно? В том информационном пространстве, в котором они остались, это неудивительно. Беларусь украинцам – не чужая страна, несмотря на все конфликты, всю информацию, которая украинцам подавалась. У нас в Украине, даже несмотря на войну с Россией, есть очень много украинцев, которые положительно относятся к Президенту Лукашенко. Это правда.
Сергей Дик: нас пытаются привязать участниками конфликта в Украине. Мы должны отстаивать свои национальные интересы – подробности здесь.