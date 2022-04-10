«Человек мыслит как? С какой стороны летит ракета, тот и виноват». Беженцы из Украины о переезде в Беларусь

Важные заявления по ситуации в Украине озвучил глава белорусского государства в ходе расширенного заседания Совета безопасности, которое прошло 7 апреля во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент подчеркнул, что на мирных переговорах по украинскому вопросу должна прозвучать позиция Беларуси. И тут же в некоторых СМИ, особенно за кордоном, понеслись заголовки, что, мол, Лукашенко хочет заработать политические очки. Но дело тут совсем в другом.

О чем могут договориться мировые добродетели за нашей спиной, никому объяснять не надо, как не надо объяснять украинским беженцам, что белорусский народ примет их, обогреет и накормит. И большая информационная страшилка об «агрессорах» этому не помешает.

Сергей Лысков:

Я хотел остаться живым, потому что каждый день обстрелы. Сказали: «Кто хочет поехать в безопасное место?» Сказали, в Беларусь. Безопасное место. Что же, месяц в подвале при свечах… Автобус был полный, сколько сидячих мест было. Большой автобус. Белорусы – это белорусы. Я знаю, служил. Некоторые говорили: «Как нас там примут, они вроде к России». Я говорю: «Все будет нормально». Спасибо белорусскому народу. Встретили здесь, очень комфортно. В санатории отдыхаю, можно сказать. Три братских славянских народа должны жить в мире – я так считаю.

В способность трех народов самостоятельно договориться и жить в согласии верит и Галина из Полтавы. Ее семья – аллегория геополитических реалий. Желание уехать в Беларусь никто из родственников не поддержал, но девушка уверена: лишь потому, что внешнее давление мешает людям увидеть ситуацию ясно.