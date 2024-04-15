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Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов

15 апреля 2024 13:42
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Сегодня Молдова наряду с Украиной стала беднейшей страной Европы. В придачу к этому ее также хотят втянуть в войну. Как такое произошло? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м?

Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов -1

Андрей Сафонов, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, глава Ассоциации независимых политологов Приднестровья:
Как представляется, эта ситуация еще не является неизбежной. Но тем не менее давление на Приднестровье экономическими, политическими, дипломатическими методами уже идет. Как говорится, не впадаем в панику, но порох держим сухим.

Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов -4

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Риск есть всегда. Но сегодня я не вижу объективных причин для начала боевых действий, но сбрасывать со счетов потенциальную угрозу начала военного конфликта по надуманным причинам нельзя.

Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов -7

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Сейчас Приднестровье является частью большой игры. С учетом того, что в Украине идет открытый военный конфликт, события в Приднестровье могут развиваться как угодно. Уже не от Приднестровья это зависит. Это зависит от множества неизвестных факторов, начиная от роли Киева, заканчивая позицией Вашингтона, Брюсселя, Бухареста и Кишинева. Однозначно говорить, что нет, в этом году войны не будет, я бы не стал, потому что большая война в этом регионе уже идет, это факт. Куда дальше пойдет эта война, вот главный вопрос.

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# Международная политика # общество # Андрей Сафонов # Анатолий Булавко # Олег Бондаренко

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