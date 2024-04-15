Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов

Сегодня Молдова наряду с Украиной стала беднейшей страной Европы. В придачу к этому ее также хотят втянуть в войну. Как такое произошло? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м?

Андрей Сафонов, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, глава Ассоциации независимых политологов Приднестровья:

Как представляется, эта ситуация еще не является неизбежной. Но тем не менее давление на Приднестровье экономическими, политическими, дипломатическими методами уже идет. Как говорится, не впадаем в панику, но порох держим сухим.