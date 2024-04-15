Игроку белорусского клуба «Что? Где? Когда?» грозит 6 лет колонии за финансирование экстремизма

В Гродно началось рассмотрение уголовного дела по факту финансирования экстремистской деятельности. Первое заседание прошло 15 апреля в областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвиняемый – житель Ошмянского района, игрок белорусского клуба «Что? Где? Когда?» Федор Шведов – до момента заключения под стражу работал преподавателем физики в онлайн-школе.

Согласно материалам дела, с декабря 2020 года по март 2021-го он переводил деньги на банковские счета представителей экстремистских формирований. Известны три таких факта. Сумма предоставленных средств – более 100 рублей. Банковские операции обвиняемый осуществлял с оформленного на свое имя расчетного счета. Ему грозит до 6 лет колонии.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность, является наличие несовершеннолетних детей. У Шведова на иждивении 13-летний сын. Оглашение приговора состоится в Гродненском областном суде в ближайшее время.