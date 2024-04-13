Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Молдова – новый плацдарм Запада? И возможна ли война за Приднестровье в 2024 году?

Андрей Сафонов, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, глава Ассоциации независимых политологов Приднестровья:

20 октября пройдут выборы президента Молдовы. Предстоит очень упорная борьба, дабы избежать насильственного включения в орбиту влияния Запада и Румынии.

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Молдову спасает то, что она находится на периферии Европы и не граничит с Россией. В ином случае риски были бы значительно выше.

Игорь Тулянцев, председатель общественного совета «За свободную родину» (Молдова):

Молдоване против войны, и они не собираются конфликтовать. Люди протестуют своими ногами, они просто уезжают из страны.