Молдова – новый плацдарм Запада? И возможна ли война за Приднестровье в 2024 году?
Молдова – новый плацдарм Запада? И возможна ли война за Приднестровье в 2024 году?
Андрей Сафонов, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, глава Ассоциации независимых политологов Приднестровья:
20 октября пройдут выборы президента Молдовы. Предстоит очень упорная борьба, дабы избежать насильственного включения в орбиту влияния Запада и Румынии.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Молдову спасает то, что она находится на периферии Европы и не граничит с Россией. В ином случае риски были бы значительно выше.
Игорь Тулянцев, председатель общественного совета «За свободную родину» (Молдова):
Молдоване против войны, и они не собираются конфликтовать. Люди протестуют своими ногами, они просто уезжают из страны.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Люди должны за свою страну стоять горой. Не отдавать ее политическим авантюристам с непонятными целями.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 13 апреля, в 22:00.