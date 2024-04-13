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Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»

13 апреля 2024 16:46
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Молдова – новый плацдарм Запада? И возможна ли война за Приднестровье в 2024 году?

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Андрей Сафонов, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, глава Ассоциации независимых политологов Приднестровья:
20 октября пройдут выборы президента Молдовы. Предстоит очень упорная борьба, дабы избежать насильственного включения в орбиту влияния Запада и Румынии.

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Молдову спасает то, что она находится на периферии Европы и не граничит с Россией. В ином случае риски были бы значительно выше.

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Игорь Тулянцев, председатель общественного совета «За свободную родину» (Молдова):
Молдоване против войны, и они не собираются конфликтовать. Люди протестуют своими ногами, они просто уезжают из страны.

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Люди должны за свою страну стоять горой. Не отдавать ее политическим авантюристам с непонятными целями.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 13 апреля, в 22:00.

# Международная политика # Андрей Сафонов # Олег Бондаренко # Анатолий Булавко

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