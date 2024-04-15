«Основная цель – привлечение к спорту». Почему стоит поучаствовать в акции «Дни открытых дверей в ДОСААФ»?

Стартовала Республиканская военно-патриотическая акция «Дни открытых дверей в ДОСААФ». Ребятам показали спортивную и учебную технику, а также рассказали о нюансах восстановления автокаров после гонок.
Стартовала Республиканская военно-патриотическая акция «Дни открытых дверей в ДОСААФ». Ребятам показали спортивную и учебную технику, а также рассказали о нюансах восстановления автокаров после гонок.
Валерий Карпов, председатель Минской РОС ДОСААФ:
Начало было положено по Минску. Следующие мероприятия будут проходить по областным городам и районным центам. Везде, где есть ДОСААФ. Основная цель – привлечение к спорту. Показали работу станции диагностики, чтобы дети понимали и знали. Безопасность на дорогах превыше всего.
Это только начало масштабного мероприятия. Впереди еще много интересного, ведь ДОСААФ развивает 22 вида спорта – автомобильный, подводный, авиамодельный, стрельбу и многие другие. Любой может почувствовать себя пилотом крутого спортивного автокара, а также водителем современных легковых автомобилей.
Подробности в видео.