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«Основная цель – привлечение к спорту». Почему стоит поучаствовать в акции «Дни открытых дверей в ДОСААФ»?

15 апреля 2024 12:10
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Стартовала Республиканская военно-патриотическая акция «Дни открытых дверей в ДОСААФ». Ребятам показали спортивную и учебную технику, а также рассказали о нюансах восстановления автокаров после гонок.

«Основная цель – привлечение к спорту». Почему стоит поучаствовать в акции «Дни открытых дверей в ДОСААФ»?-1

Валерий Карпов, председатель Минской РОС ДОСААФ:
Начало было положено по Минску. Следующие мероприятия будут проходить по областным городам и районным центам. Везде, где есть ДОСААФ. Основная цель – привлечение к спорту. Показали работу станции диагностики, чтобы дети понимали и знали. Безопасность на дорогах превыше всего.

«Основная цель – привлечение к спорту». Почему стоит поучаствовать в акции «Дни открытых дверей в ДОСААФ»?-4

Это только начало масштабного мероприятия. Впереди еще много интересного, ведь ДОСААФ развивает 22 вида спорта – автомобильный, подводный, авиамодельный, стрельбу и многие другие. Любой может почувствовать себя пилотом крутого спортивного автокара, а также водителем современных легковых автомобилей.

Подробности в видео.

# Акции # общество # Валерия Яскевич

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