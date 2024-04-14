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«Находимся в обстановке жёсткого геополитического противостояния». Какие перспективы входа Молдовы в ЕС?

14 апреля 2024 19:15
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Сегодня Молдова наряду с Украиной стала беднейшей страной Европы. В придачу к этому ее также хотят втянуть в войну. Как такое произошло? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

«Находимся в обстановке жёсткого геополитического противостояния». Какие перспективы входа Молдовы в ЕС?-1

Андрей Сафонов, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, глава Ассоциации независимых политологов Приднестровья:
Майя Санду не только прозападный, но она также и прорумынский кандидат. Что это означает на практике? Как известно, недавно Министерство обороны Румынии вынесло законопроект на обсуждение о возможности ввода румынских войск в те территории, где якобы ущемляются права граждан Румынии. Поэтому быть может, что пойдут не по пути принятия независимой Молдовы в НАТО (дело в том, что в этом случае требуется как-то обозначить свою позицию по поводу Приднестровья и Гагаузии), а начнут готовить присоединение либо правого берега Днестра, то есть, собственно, Молдовы, либо всей бывшей Молдавской ССР, что со стороны Кишинева, Бухареста и западных стран более представляется реальным, к Румынии. Такой вариант позволяет избежать тягомотин с переговорным процессом по вступлению Молдовы в Евросоюз. Мы же сейчас находимся в обстановке жесткого геополитического противостояния, когда многие вопросы решаются очень быстро. Так что нельзя исключать того, что вмешаются такие игроки, как Румыния. Мы оставляем пока за скобками действия Макрона с его французами, который угрожает двинуться в сторону Одессы.

«Находимся в обстановке жёсткого геополитического противостояния». Какие перспективы входа Молдовы в ЕС?-4

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Если бы Бухарест на самом деле хотел присоединить к себе Молдову, он бы это сделал очень давно. А вот то, что примут обязательно закон, если уже не приняли, о том, чтобы румынская армия могла войти на территорию соседней Молдовы для защиты румын, которыми воспринимаются все жители Молдовы, согласно взгляду из Бухареста. Это важно понимать. С Приднестровьем все понятно. Здесь будет Гагаузия как регион.

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# Международная политика # Андрей Сафонов # Олег Бондаренко

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