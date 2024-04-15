В деревне Брестской области при пожаре погибли 4 детей. Что говорят соседи семьи?

Следственный комитет по Брестской области возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре четырех детей. Из огня смогла спастись лишь 37-летняя мать и ее четырехлетняя дочь. Сейчас они находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СК возбудил уголовное дело по факту гибели 4 детей при пожаре в Березовском районе.

К моменту прибытия спасателей дом уже охватило пламя. По словам очевидцев, сперва раздался хлопок, а затем вспыхнула веранда. Усугубил пожар ветер, из-за которого пламя быстро распространилось и перекинулось на кровлю. По словам соседки, мама с дочкой в этот момент находились на улице и всячески пыталась войти в горящий дом, чтобы спасти детей.

Надежда Бетеня, жительница деревни Ястребель:

Над домом уже черный дым, и по земле такое белое стелется, света не видно. И хозяйка так уже енчила, так уже кричала. Окно от улицы разбивала, думала спасти детей.