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В деревне Брестской области при пожаре погибли 4 детей. Что говорят соседи семьи?

15 апреля 2024 13:37
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Следственный комитет по Брестской области возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре четырех детей. Из огня смогла спастись лишь 37-летняя мать и ее четырехлетняя дочь. Сейчас они находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

СК возбудил уголовное дело по факту гибели 4 детей при пожаре в Березовском районе.

В деревне Брестской области при пожаре погибли 4 детей. Что говорят соседи семьи?-1

К моменту прибытия спасателей дом уже охватило пламя. По словам очевидцев, сперва раздался хлопок, а затем вспыхнула веранда. Усугубил пожар ветер, из-за которого пламя быстро распространилось и перекинулось на кровлю. По словам соседки, мама с дочкой в этот момент находились на улице и всячески пыталась войти в горящий дом, чтобы спасти детей.

В деревне Брестской области при пожаре погибли 4 детей. Что говорят соседи семьи?-4

Надежда Бетеня, жительница деревни Ястребель:
Над домом уже черный дым, и по земле такое белое стелется, света не видно. И хозяйка так уже енчила, так уже кричала. Окно от улицы разбивала, думала спасти детей.

В деревне Брестской области при пожаре погибли 4 детей. Что говорят соседи семьи?-7

Многодетная семья переехала в деревню Ястребель чуть больше года назад из Солигорска. Мама находилась в декретном отпуске и все время посвящала детям. В доме всегда было чисто и уютно, малыши выглядели опрятно. Сейчас на месте трагедии работают эксперты, чтобы установить точную причину пожара.

# Пожар # общество

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