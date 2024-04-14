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Олег Бондаренко: «Майя Санду далеко не самый прозападный политик Молдовы»

14 апреля 2024 19:14
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Сегодня Молдова наряду с Украиной стала беднейшей страной Европы. В придачу к этому ее также хотят втянуть в войну. Как такое произошло? Самые заметные политические события обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Олег Бондаренко: «Майя Санду далеко не самый прозападный политик Молдовы»-1

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):
Ради справедливости, Майя Санду далеко не самый прозападный политик Молдовы. Я был последний раз на президентских выборах в 2020 году в Кишиневе, Гагаузии. У меня довольно много хороших друзей, товарищей, я очень люблю Молдову. Майя Санду не победила бы, если бы не ее предшественник, который не выполнил предвыборные обещания. Я имею в виду Додон, бывший президент Молдовы, который вначале пообещал с три короба, что он введет русский язык вторым государственным или официальным, что он разрешит российские каналы. Все это он сделал знаете когда? После того как в первом туре проиграл. То есть уже будучи абсолютной «хромой уткой», он решился наконец на исполнение своих предвыборных обещаний, данных еще в 2016 году.

Олег Бондаренко: «Майя Санду далеко не самый прозападный политик Молдовы»-4

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# Международная политика

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