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Новости по тегу #Андрей Сафонов

Прием документов стартовал: в БНТУ планируют зачислить около 4 тыс. абитуриентов
12 июля 2026 13:45

Прием документов стартовал: в БНТУ планируют зачислить около 4 тыс. абитуриентов

Вступительная кампания: как стартовал прием документов в вузы Беларуси
12 июля 2026 11:07

Вступительная кампания: как стартовал прием документов в вузы Беларуси

Единый день открытых дверей проходит в вузах и колледжах Беларуси
21 марта 2026 11:15

Единый день открытых дверей проходит в вузах и колледжах Беларуси

БНТУ 105 лет! О топовых специальностях, современных студентах и стажировках поговорили с первым проректором
26 ноября 2025 10:07

БНТУ 105 лет! О топовых специальностях, современных студентах и стажировках поговорили с первым проректором

В Беларуси объявлен конкурс на лучшее промышленное предприятие
30 января 2025 07:36

В Беларуси объявлен конкурс на лучшее промышленное предприятие

Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму
05 августа 2024 07:15

Вузы Беларуси опубликовали списки зачисленных на платную форму

Абитуриенты сдали ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам
30 мая 2024 11:10

Абитуриенты сдали ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам

Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов
15 апреля 2024 13:42

Возможна ли война за Приднестровье в 2024-м? Мнения экспертов

«Находимся в обстановке жёсткого геополитического противостояния». Какие перспективы входа Молдовы в ЕС?
14 апреля 2024 19:15

«Находимся в обстановке жёсткого геополитического противостояния». Какие перспективы входа Молдовы в ЕС?

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»
13 апреля 2024 16:46

Молдова – новый плацдарм Запада. Будет ли война за Приднестровье в 2024-м? Анонс «САСС уполномочен заявить»

«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ
25 июля 2021 19:58

«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ