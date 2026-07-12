Новости по тегу #Андрей Сафонов

Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. На платную форму обучения – до 1 августа.
Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. На платную форму обучения – до 1 августа.
В Белорусском национальном техническом университете традиционно акцент делают на инженерные специальности. Факультеты представляют свои тематические площадки.
«Белорусский национальный технический университет, особенно сегодня, я бы сказал таким языком, мультибрендовый с точки зрения специальностей», – рассказал Андрей Сафонов.
Подведение итогов конкурса «Лидеры промышленности Беларуси» состоится в мае. На звание лучших претендуют десятки производителей.
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51
06 октября 2026 17:50
06 октября 2026 17:47
06 октября 2026 17:38
06 октября 2026 17:36
06 октября 2026 17:21