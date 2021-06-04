А что делать во время мероприятий на улице? Рассказываем, как учреждения культуры соблюдают меры безопасности во время пандемии

Новости Беларуси. Уже начался летний сезон. Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель рассказал в студии программы «Большой город», как его провести в Минске. Узнаем и мы. Юлия Алексеюк, ведущая:

Что касается театров, они выходят из пандемии. Зрителей стало больше за последнее время?

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Да. Наверное, зритель соскучился и пошел как в кинотеатры, так и в театры Минска. После определенного вакуума, который был в рамках пандемии, сегодня театры начинают работать на полную, запланировано очень много премьер. Сегодня уже идут «Записки юного врача» по Михаилу Булгакову в Театре кукол, «Юнона и Авось» идет в Музыкальном театре, ряд премьер запланировано до конца года, поэтому я приглашаю жителей Минска и гостей посетить наши театры и убедиться, что никакая пандемия не остановила творческую жизнь внутри этих учреждений. Юлия Алексеюк:

В Минск сейчас больше гостей приезжает из разных уголков Беларуси? Мы понимаем, что некоторые границы закрыты. Сконцентрировали внимание жители Беларуси на красотах нашей страны? Виталий Брель:

Я могу судить по мероприятию, которое состоялось в субботу в Верхнем городе – это открытие летнего музыкально-туристического сезона. Казалось бы, анонс проходил, проговаривали. Но вместе с тем площадка перед сценой Верхнего города была полная. Это говорит о том, что сегодня люди приходят, соскучились по тем культурными мероприятиям, которые не были в прошлом году летом. Я не могу судить, были это минчане или гости, но достаточно много.

Юлия Алексеюк:

Приезжие посещают достопримечательности Минска? Виталий Брель:

Посещают. Не только приезжие, но и жители Минска. Прошла «Ночь музеев», каждый раз они с какой-то изюминкой подходят, находят новую фишку, чтобы привлечь. И в этот раз не обошлось. Кроме музыкальных программ, мастер-классов в музеях, была квестовая программа для посетителей. Пройдя этап, ты получаешь приз. Это привлекло достаточно много людей. Можно судить, что все места, которые делают что-то, стараются привлечь, находят новую форму – людям это интересно. Юлия Алексеюк:

А как соблюдаются меры безопасности?