Каковы планы по развитию объектов культуры в Минске? Рассказал начальник управления культуры Мингорисполкома

Новости Беларуси. Уже начался летний сезон. Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель рассказал в студии программы «Большой город», как его провести в Минске. Узнаем и мы.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Вы не так давно находитесь на нынешней должности. Какие у вас планы по развитию объектов культуры столицы?
Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Есть вопросы, которые мы сегодня обсуждаем и в Мингорисполкоме, и среди руководителей учреждений культуры. В первую очередь, это материально-техническая база, которую есть необходимость подтянуть. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет создан план действий по каждому учреждению культуры, мы будем пробовать воплощать его в жизнь. Предполагаем то, что те мероприятия, проекты, которые уже есть в Минске, мы должны продолжить, что-то новое и креативное должно появиться. Мы работаем над этим совместно с «Минскконцертом». Задумок много. Говорят, не нужно все озвучивать, чтобы сбылось, поэтому начало – да, а дальше попробуем, что поучится.
А что делать во время мероприятий на улице? Рассказываем, как учреждения культуры соблюдают меры безопасности во время пандемии – читайте далее.