Каковы планы по развитию объектов культуры в Минске? Рассказал начальник управления культуры Мингорисполкома

Новости Беларуси. Уже начался летний сезон. Начальник управления культуры Мингорисполкома Виталий Брель рассказал в студии программы «Большой город», как его провести в Минске. Узнаем и мы.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Вы не так давно находитесь на нынешней должности. Какие у вас планы по развитию объектов культуры столицы?