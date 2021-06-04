«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области

Новости Беларуси. Взять на контроль ситуацию с работой на внешних рынках. Такое поручение глава государства дал 4 июня во время рабочей поездки в Брестскую область на заводе «Гранит» в Микашевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие – крупнейший производитель щебня в Беларуси. Работает круглосуточно. В год здесь производят более 15 миллионов тонн продукции.

Первой точкой в маршруте Александра Лукашенко стал карьер завода. С высоты он напоминает гигантский амфитеатр площадью без малого 700 гектаров. Месторождение разрабатывается уже более 40 лет.

Здесь главе государства доложили о показателях развития Лунинецкого района и Брестской области в целом. Кроме того, шла речь и о работе самого завода.

Экспорт предприятия из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизился. Сложности к поставкам за рубеж также добавляют принятые в России меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья. Есть вопросы и с инвестиционными программами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие у них в области и в районе настораживающие проблемы? Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Инвестиции. Самая большая проблема – это инвестиции. Сельское хозяйство – программа, понятно, одна из лучших программ в республике. Но в промышленности новых каких-то прорывных инвестпроектов нет. Вот у него есть крупный проект на 445 миллионов долларов, почти на полмиллиарда, но пока он никуда не заявился – ни на китайские кредиты, никуда. Александр Лукашенко:

Так а чего заявляться, если он не может с нынешними объемами справиться и продать? Сколько ты лет работаешь?

– Девять.

Александр Лукашенко:

Девять лет – так в чем проблема, что обрушился рынок? – Все годы мы в принципе продавали на внутреннем рынке до 70 % щебня. В лучшие годы 45 % продавалось на экспорт. В 2020 году обрушились мы в основном из-за того, что Российская Федерация ввела против рынка нерудных строительных материалов нашей страны нетарифное регулирование.