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«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области

04 июня 2021 10:59
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Новости Беларуси. Взять на контроль ситуацию с работой на внешних рынках. Такое поручение глава государства дал 4 июня во время рабочей поездки в Брестскую область на заводе «Гранит» в Микашевичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области-1

Предприятие – крупнейший производитель щебня в Беларуси. Работает круглосуточно. В год здесь производят более 15 миллионов тонн продукции.

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области-4

Первой точкой в маршруте Александра Лукашенко стал карьер завода. С высоты он напоминает гигантский амфитеатр площадью без малого 700 гектаров. Месторождение разрабатывается уже более 40 лет.

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области-7

Здесь главе государства доложили о показателях развития Лунинецкого района и Брестской области в целом. Кроме того, шла речь и о работе самого завода.

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области-10

Экспорт предприятия из-за закрытия границ после начала пандемии заметно снизился. Сложности к поставкам за рубеж также добавляют принятые в России меры нетарифного регулирования, которые ограничивают объемы ввоза белорусского сырья. Есть вопросы и с инвестиционными программами.

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какие у них в области и в районе настораживающие проблемы?

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Инвестиции. Самая большая проблема – это инвестиции. Сельское хозяйство – программа, понятно, одна из лучших программ в республике. Но в промышленности новых каких-то прорывных инвестпроектов нет. Вот у него есть крупный проект на 445 миллионов долларов, почти на полмиллиарда, но пока он никуда не заявился ни на китайские кредиты, никуда.

Александр Лукашенко:
Так а чего заявляться, если он не может с нынешними объемами справиться и продать? Сколько ты лет работаешь?

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области-16

Девять.

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области-19

Александр Лукашенко:
Девять лет – так в чем проблема, что обрушился рынок?

Все годы мы в принципе продавали на внутреннем рынке до 70 % щебня. В лучшие годы 45 % продавалось на экспорт. В 2020 году обрушились мы в основном из-за того, что Российская Федерация ввела против рынка нерудных строительных материалов нашей страны нетарифное регулирование.

«Что же всё время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Брестской области-22

Александр Лукашенко:
Это я знаю. Так а что, ввела – и что дальше? Значит, немедленно премьер-министру довести вопрос, чтобы мы могли продвигаться. Ну и разбирайтесь с руководством завода здесь. Что же все время спихивать проблемы наверх? Надо здесь шевелиться. Девять лет – это немало для того, чтобы разобраться на предприятии и думать, что делать. Какой смысл вкладывать полмиллиарда долларов, если некуда девать эту продукцию. Это же глупость полная.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Крутой # Роман Головченко # Фотофакт

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