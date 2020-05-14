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Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров

14 мая 2020 16:52
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Новости Беларуси. Столбцы. Центральный районный комплекс здравоохранения. Поликлиника и больница соседствуют. Чем ближе к опасному периметру, тем больше напоминаний о соблюдении эпиднорм. Входим в «чистую зону».  

Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе

Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -1

Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -3

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Центральная районная поликлиника Столбцов работает в штатном режиме. Сюда пускают при минимальном дресс-коде, на каждом углу есть антисептики. Сейчас первая смена, работают пять врачей. Сами можете наблюдать, какая посещаемость.  

Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -6

Для тех, кто застрял в сети обмана, эта небольшая экскурсия. Ведь все же лучше посмотреть со стороны, чем быть участником такого больничного реалити. Кулуары столбцовской больницы.   

Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -9

Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -11

Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -13

Мы находимся в 4-м инфекционном отделении УЗ «Столбцовская ЦРБ». Это отделение рассчитано на 20 коек, непосредственно для пациентов с подтвержденной COVID-инфекцией.  

Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -16

Дальше у нас находится «чистая зона», где работники переодеваются.

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Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -19

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Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров -22

Самочувствие прекрасное. Большое спасибо вам! Лучше не бывает, меня все устраивает. Я очень доволен, что попал именно в такую палату. Такой коллектив прекрасный!   

# Коронавирус # общество # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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