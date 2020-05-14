Вот что сейчас происходит в столбцовской больнице. 9 кадров

Новости Беларуси. Столбцы. Центральный районный комплекс здравоохранения. Поликлиника и больница соседствуют. Чем ближе к опасному периметру, тем больше напоминаний о соблюдении эпиднорм. Входим в «чистую зону». Ситуация с коронавирусом в Столбцах. Развенчиваем мифы и рассказываем, что на самом деле происходит в городе

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Центральная районная поликлиника Столбцов работает в штатном режиме. Сюда пускают при минимальном дресс-коде, на каждом углу есть антисептики. Сейчас первая смена, работают пять врачей. Сами можете наблюдать, какая посещаемость.

Для тех, кто застрял в сети обмана, эта небольшая экскурсия. Ведь все же лучше посмотреть со стороны, чем быть участником такого больничного реалити. Кулуары столбцовской больницы.

Мы находимся в 4-м инфекционном отделении УЗ «Столбцовская ЦРБ». Это отделение рассчитано на 20 коек, непосредственно для пациентов с подтвержденной COVID-инфекцией.

Столовые свободные, кормят хорошо. Говорят, что люди чуть ли не умирают в коридорах, но такого у нас нет.