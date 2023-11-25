Воспоминания на всю жизнь. Как прошла присяга в белорусских войсках

Этот важный день тысячи белорусских юношей запомнят на всю жизнь. Сегодня они становятся настоящими мужчинами – новое пополнение приняло военную присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси. В присутствии своих командиров и родных более 8 тысяч парней по всей Беларуси принесли клятву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Знаковый день. Священная клятва. Достойно. До дрожи. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в строю более 2 тысяч молодых людей, которые берут на себя высочайшую ответственность. Им граждане Беларуси вверили свою безопасность. Рядом с повзрослевшими сыновьями самые родные и близкие. Более 8 тысяч новобранцев приняли присягу в Беларуси.

Призывники уже прошли курс молодого бойца, завтра полноценно приступят к службе в различных родах войск. Замминистра обороны Беларуси: солдаты будут заниматься по новой программе с учетом мировых конфликтов.

Галина Буро, корреспондент:

«Курган Славы» – место для присяги священное. Это символ чести и славы разных поколений бойцов. Он был возведен в честь погибших защитников в Великую Отечественную войну и в боях за воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Здесь находится земля из 83 мест боевой славы и воинских захоронений региона. То есть место поистине всенародное. Новое поколение патриотов теперь клянется приложить все усилия, чтобы небо над Родиной было мирным. Артем Гурин, чемпион Беларуси по прыжкам в длину, не раз на международных стартах по легкой атлетике с гордостью выступал под флагом своей страны, а теперь с оружием в руках готов ее защитить.

Служу Республике Беларусь! Новобранец уже задумывается о службе по контракту, чтобы тренироваться и участвовать в соревнованиях, в том числе армейских. Например, в танковом биатлоне – все же направлен в 6-ю механизированную бригаду.

Артем Гурин, военнослужащий срочной службы Вооруженных Сил Беларуси:

Будет обкатка танком. Очень интересно, очень жду этого события, хочу посмотреть.

– У вас аж глаза загорелись.

– Да, действительно это очень интересно. С одной стороны, немножко страшно, а с другой стороны – что-то новое в жизни попробовать.

Виталий Предко:

Испытываю гордость за сына, который, закончив высшее учебное заведение, 25 лет, решил все-таки призваться в Вооруженные Силы. Горжусь. В Гродненском гарнизоне воинский ритуал провели для рекордного числа призывников – почти для 700 человек.

Елена Иванчук:

Мой сын на контрактную службу пошел. Эмоции переполняют. Мне не верится, что мой сын стал таким взрослым, защитник нашей Родины. Профессия защищать Родину как никогда востребована. В Гродненском гарнизоне призывники приняли присягу.

После присяги долгожданная встреча с близкими, время на общение до вечера – таков срок увольнительной. А потом вновь ждать своего любимого защитника.

Я очень рада за него, правда, переживаю немного.

– А ждать будете?

– Конечно!

На плацу старейшей воинской части Беларуси в Мачулищах слова клятвы произнесли 175 новобранцев, которые вскоре встанут на защиту воздушных рубежей нашей страны. Наши границы в надежных руках. Более 170 новобранцев принесли присягу в Мачулищах Сегодня, когда на планете то и дело вспыхивают конфликты, Беларусь, сохраняя оборонительный характер военной доктрины, держит порох сухим. Да и ценность качественной армии возрастает. Это и о людях, и об оснащении. Президент, посещая артиллерийскую базу вооружения в Гомеле, поблагодарил военных за сохранность вооружения и военной техники. Лукашенко в Гомеле: что казармы, что военные – всё это ничто, если защищать страну нечем!