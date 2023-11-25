Наши границы в надёжных руках. Более 170 новобранцев принесли присягу в Мачулищах

Новости Беларуси. Самая ответственная и почетная миссия – обеспечение безопасности государства и его граждан. Сегодня, когда горячих точек на карте становится все больше, вопросы обороны и сохранения мира в стране на первом плане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не раз подчеркивал глава государства. Чтобы у недоброжелателей не возникало даже мысли говорить с нами с позиции силы, на страже суверенитета должна стоять хорошо подготовленная армия.

Сегодня 8 тысяч молодых парней поклялись служить и защищать белорусов и свою страну. Во всех частях и воинских соединениях прошли торжественные церемонии принятия присяги. На плацу старейшей воинской части Беларуси в Мачулищах слова клятвы произнесли 175 новобранцев, которые вскоре встанут на защиту воздушных рубежей нашей страны.

Владислав Свинтицкий, военнослужащий из числа нового пополнения 49-й радиотехнической бригады: Конечно, по дому скучаю. За время КМБ сплотились с нашим взводом. Проходили разбор-сбор оружия, выезжали на стрельбище дважды. Это выбор каждого, но все же для государства это важный аспект каждого гражданина Республики Беларусь.

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси: Мы защищаем воздушные рубежи нашей страны, и это качественно выполняем. Доказательство тому – мирное небо над нашей страной. Хотелось бы еще отметить, сегодня я смотрел в глаза тем военнослужащим, которые дали клятву на верность нашей Родине, белорусскому народу. Я понял, что наши границы воздушные в надежных руках.

За плечами бойцов – месяц в «учебке» и курс начальной подготовки. Теперь им предстоит освоить воинские специальности. Очень скоро парни на себе испытают, что такое полевые выходы, стрельбы и учения.

Отметим, военнослужащие Вооруженных Сил – одна из основ сильной и независимой Беларуси. Благодаря политике государства, направленной на воспитание молодежи в духе патриотизма, все больше юношей осознают, что защита Родины – это их долг и ответственность.

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