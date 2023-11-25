Более 8 тысяч новобранцев приняли присягу в Беларуси. Новое пополнение принимает Военную присягу

Новости Беларуси. Любить и защищать. Этот важный день тысячи белорусских юношей запомнят на всю жизнь. Сегодня, 25 ноября, новое пополнение принимает Военную присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В присутствии своих командиров и родных более 8 тысяч парней по всей Беларуси, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, принесут клятву быть преданным своему народу, самоотверженно защищать независимость и территориальную целостность родной страны.

В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в торжественном строю более 2 тысяч новобранцев. Рядом с повзрослевшими сыновьями самые родные и близкие. Традиционно за торжественным ритуалом наблюдают семьи бойцов.