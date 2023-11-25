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Более 8 тысяч новобранцев приняли присягу в Беларуси. Новое пополнение принимает Военную присягу

25 ноября 2023 08:00
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Новости Беларуси. Любить и защищать. Этот важный день тысячи белорусских юношей запомнят на всю жизнь. Сегодня, 25 ноября, новое пополнение принимает Военную присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 8 тысяч новобранцев приняли присягу в Беларуси. Новое пополнение принимает Военную присягу-1

В присутствии своих командиров и родных более 8 тысяч парней по всей Беларуси, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, принесут клятву быть преданным своему народу, самоотверженно защищать независимость и территориальную целостность родной страны.

В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в торжественном строю более 2 тысяч новобранцев. Рядом с повзрослевшими сыновьями самые родные и близкие. Традиционно за торжественным ритуалом наблюдают семьи бойцов.

Более 8 тысяч новобранцев приняли присягу в Беларуси. Новое пополнение принимает Военную присягу-4

Приехала я из Мозыря к сыну поддержать, обнять. Очень соскучились. Рады, что постоянно на связи.

Более 8 тысяч новобранцев приняли присягу в Беларуси. Новое пополнение принимает Военную присягу-7

Приехала поддержать брата, он особо далеко не уезжал. Мы сами из Витебска. Очень волнительно было, когда провожали его в первый день. Очень хочется встретить его, спросить, как ему здесь.

Более 8 тысяч новобранцев приняли присягу в Беларуси. Новое пополнение принимает Военную присягу-10

После церемоний – приятная часть. Главных героев торжественного ритуала отпустят в первое увольнение. Сразу по возвращении новоиспеченные солдаты приступят к интенсивному процессу боевой подготовки.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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