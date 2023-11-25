Азарёнок: генерал Карпенков лучшим бойцам раздал булаты – и они сверкнут
В суровых геополитических условиях народ должен быть уверен, что пятая колонна ликвидируется под корень. Коллаборанты и полицаи не должны находиться среди нас. Именно этим сейчас и занимаются белорусские силовики.
Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возьмем паняцце крэсы. Ужо ў 89-м годзе ў самой Польшчы яно было пазбаўлена палітычных канатацый. І засталося гэткім гісторыка-культурным следам у гістарыяграфіі. Напрыклад, канцэпцыя Гедройца-Мірашэўскага трансфармавала ўразумення прасторы даўнішніх крэсаў у культурна-геаграфічная паняцце УЛП – Украіна, Літва, Беларусь. Дзе ўсходнія суседзі Польшчы – гэта супольная еўрапейская прастора, у межах якой толькі супрацоўніцтва і дыялог правядуць да фармавання моцных незалежных дэмакратычных краін.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот это да. Ну мы знали, что вы рабы. Что вы хуже рабов. Что вы половые коврики. Но вы хуже половых ковриков. Ибо половой коврик не стонет слюняво от удовольствия, когда о него туфли вытирают, а вы стонете.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Все все поняли? Эти вот персонажи, которые националисты, за адраджэнне, а главное – они скачут подвыподвертами за нэзалэжность – они за крэсы. Крэсы ўсходнія. Это такое хорошее слово. Переводится почти по-розенберговски – восточные территории. Это такая благость будет, такая радость, Украина-Литва-Беларусь под паньством. Свободные, благородные, демократичные, транспарентные крэсы. Какая мерзость. Нет ничего гаже вас во всем мире. Ибо даже бандеровец никогда такое не произнесет. Вы – единственное глиномесное хрюкало, которое настолько убого, ублюдочно, грязно, подло, свинюче, что мир не видывал еще такого позора. Вас надо поднимать на вилы, опускать под жердочки уличного деревенского нужника, вы личинки в экскрементах, вы абсолютная погань.
Григорий Азаренок:
Каждый день. Каждый день бойцы выходят на бой с погаными нечистотами. И демонстрируют нам: смотри, народ, на сволочь!
Фанаты УПА, нацисты, живодеры, экстремисты, бандиты, взяточники, воры, крохоборы, ходячие желейные полуживотные кишечные палочки, палочки Коха и даже Чубайса, извращуги да педерасты, попы-расстриги и ксендзы-педофилы, айтишная слякоть и коммерсы-упыряги, сливщики и сливщицы, распочковавшиеся дурнопахнущие гниды. Это отбросы. Отбросы всех слоев, отбросы всех мировоззрений. Они знают только свою ненависть и свою похоть, и их нужно уничтожить как явление. Это будет сделано. И не зря Пушкин писал о Петре, а я повторю про Батьку: он весь как Божия гроза. Божия – значит, исполняет высшую волю Создателя. И гроза, которая очищает воздух, дает свежее дыхание, и разит змей и чудовищ. И есть воины этой грозы.
Григорий Азаренок:
Все куплю – сказало злато. Мелкая тварь дрожащая, ведомая банкиром-ростовщиком, мещанин, раб желудка, раб корма шел на нашу крепость с таким лозунгом. Все куплю – сказало злато. Все возьму – сказал булат. Пришло время булата. Силы. Стали и рукояти. Воина. Воина-победителя. Генерал Карпенков лучшим бойцам, прошедшим суровую подготовку, раздал булаты. И они сверкнут. Сверкнут так, что вы ослепнете. Он весь как Божия гроза. Ну так пусть сильнее грянет буря.
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