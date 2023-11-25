Азарёнок: генерал Карпенков лучшим бойцам раздал булаты – и они сверкнут

В суровых геополитических условиях народ должен быть уверен, что пятая колонна ликвидируется под корень. Коллаборанты и полицаи не должны находиться среди нас. Именно этим сейчас и занимаются белорусские силовики.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот это да. Ну мы знали, что вы рабы. Что вы хуже рабов. Что вы половые коврики. Но вы хуже половых ковриков. Ибо половой коврик не стонет слюняво от удовольствия, когда о него туфли вытирают, а вы стонете.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Все все поняли? Эти вот персонажи, которые националисты, за адраджэнне, а главное – они скачут подвыподвертами за нэзалэжность – они за крэсы. Крэсы ўсходнія. Это такое хорошее слово. Переводится почти по-розенберговски – восточные территории. Это такая благость будет, такая радость, Украина-Литва-Беларусь под паньством. Свободные, благородные, демократичные, транспарентные крэсы. Какая мерзость. Нет ничего гаже вас во всем мире. Ибо даже бандеровец никогда такое не произнесет. Вы – единственное глиномесное хрюкало, которое настолько убого, ублюдочно, грязно, подло, свинюче, что мир не видывал еще такого позора. Вас надо поднимать на вилы, опускать под жердочки уличного деревенского нужника, вы личинки в экскрементах, вы абсолютная погань.