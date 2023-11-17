Лукашенко в Гомеле: что казармы, что военные – всё это ничто, если защищать страну нечем!

Чтобы белорусы могли спокойно созидать, в последние годы особое внимание к подготовке Вооруженных Сил. 17 ноября Александр Лукашенко посетил базу хранения и ремонта артиллерии, где приводят в идеальное состояние не только пушки и гаубицы, но и автоматы, пулеметы, гранатометы. Что на складах, что в цехах – идеальный порядок. Главнокомандующему доложили, что такая ситуация во всех воинских частях и на базах хранения. Ремонтом и приведением в порядок вооружения из советских запасов в Беларуси занимаются постоянно. Но особенно в последние 5 лет. Президент инспекцией остался доволен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хороший объект. Толковый. К сожалению, как вы видите, мир не без добрых людей. Поэтому мы должны быть во всеоружии. Я сегодня убедился, что военные у нас молодцы. Мы очень много внимания уделяем тому, чтобы наши военные были накормлены, одеты, отдыхали и обучались в хороших казармах. Скажу как военный человек – все это ничто, когда нет оружия и боеприпасов. Что казармы, что военные, если защищать страну нечем. Поэтому несколько лет назад была поставлена перед ними задача привести все в соответствие, пересмотреть миллионы, как оказалось у нас, вооружений и военной техники. Больше миллиона значительно единиц, начиная от автоматов, пистолетов, заканчивая танками и самыми современными видами боеприпасов. Миллионы и миллионы. С советских времен мы их имели, но их надо было привести в порядок, перебрать, пересмотреть, чтобы не получилось так, что, не дай бог, нам придется воевать, а там ржавчина будет. Но военные молодцы! Они за 5 лет в основном привели все в порядок, хорошие хозяева.