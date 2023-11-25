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Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

25 ноября 2023 16:43
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Беларусь входит в активную фазу электоральной кампании. На этой неделе глава государства подписал указы «О назначении выборов депутатов» и соответственно в Совет Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящая избирательная кампания будет одной из масштабных за всю историю страны. Впервые пройдет единый день голосования. Готовятся как кандидаты, так и избиратели. В ЦИК начала работать горячая линия по вопросам организации и проведения выборов. Что такое единый день голосования и в чем его особенность? Такую тему предложили обсудить наши телезрители в рамках проекта «Понятно про выборы».

В электоральную грамоту погрузилась Анастасия Ярощик-Корниенко.

Произошла трансформация избирательной системы в целом – Карпенко

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Единый день голосования пройдет впервые в Беларуси. До него остается всего три месяца. Разберемся, в чем суть нового электорального формата.

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-4

Я бы хотела узнать, что из себя представляет новая форма голосования?

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-7

Анастасия Ярощик-Корниенко:
«Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим.

Избирательное право не стоит на месте. Учитывая предложения граждан по форматированию законодательства, внесены коррективы.

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-10

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Произошла трансформация законодательства и в целом избирательной системы. Мы впервые будем проводить единый день голосования, в этот день мы изберем депутатов всех уровней, начиная от депутатов Палаты представителей, заканчивая депутатами сельских и поселковых советов.

Какие преимущества единого дня голосования?

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-13

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Единый день голосования – такая форма проведения электоральной кампании не нова. Так, еще в конце 1990-х в России сложилась ситуация, когда практически в каждое воскресенье в каком-либо из регионов проводились выборы. Получался этакий электоральный круговорот. Поэтому вскоре и пришли к практике ЕДГ. Он впервые прошел в России в 2006 году. И, как известно, проводят единый день голосования и по сей день.

Белорусские эксперты присмотрелись к такому формату проведения выборов, изучили его. Опыт – хорошо. Но важно, чтобы новое синхронизировалось с нашими национальными традициями. Так в чем очевидные плюсы?

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-16

Выборы депутатов в Палату представителей и местные Советы с объединением этих двух электоральных кампаний в одну – явно уменьшаются финансовые расходы на организацию избирательного процесса. К примеру, на проведение выборов в местные Советы депутатов необходимо было порядка 25 миллионов рублей. Их сохранение в бюджете позволит направить деньги на другие важные социальные проекты. К примеру, строительство дорог или детского сада.

Преимущества и для самих избирателей. В одно посещение участка одновременно можно проголосовать сразу за нескольких депутатов в представительные органы разных уровней: от местного, регионального до республиканского. Да и в конце концов, принять участие в выборах и отдать свой голос – это гражданский долг каждого.

Прошли масштабные обсуждения новаций по всей стране, прежде чем новый электоральный формат по выборам депутатов разных уровней получил законодательную прописку.

Кто может избираться в депутаты?

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-19

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Итак, 25 февраля 2024 года пройдет единый день голосования. Это масштабная и важная избирательная кампания. Сегодня на фоне глобального дисбаланса так важно сохранить наш мир и спокойствие.

Лукашенко: мы откровенно и честно сказали, что будем участвовать в этих выборах.

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-22

Нам предстоит избрать свыше 12,5 тысячи депутатов всех уровней. На старт выйдут те, кого выдвинут политические партии, трудовые коллективы, а также граждане путем сбора подписей.

Кстати, о возрасте кандидатов. Депутатом местного Совета может быть избран гражданин Беларуси, достигший совершеннолетия. Народным избранником в Палату представителей может стать белорус, которому уже исполнился 21 год.

В депутаты не могут быть избраны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Не получится выдвинуться и тем, у кого имеется иностранное гражданство или иной документ иностранного государства, предоставляющий права на льготы и преимущества в связи с политическими и религиозными взглядами или национальной принадлежностью. Сюда же относится и наличие так называемой карты поляка.

Почему участков для голосования за рубежом не будет?

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-25

Анастасия Ярощик-Корниенко:
В нынешней избирательной кампании участки для голосования за рубежом образовываться не будут, а все желающие исполнить свой гражданский долг смогут это сделать только на территории Беларуси.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Мы не будем создавать участки за рубежом, но вместе с тем мы примем решение, что на одном из участков Минска будет предоставлена возможность по выборам депутатов в Палату представителей для граждан, которые выехали на постоянное место жительства, но у них так называемый паспорт ПП, по которому они смогут приехать в страну и проголосовать.

Аналитик БИСИ назвал причины, почему белорусы не смогут голосовать за рубежом.

Как будет проходить голосование?

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-28

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Проголосовать на выборах могут все, кому 18+. Кроме тех, кто находится в местах лишения свободы по вынесенным приговорам судов, а также признан по закону недееспособным.

Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»-31

От больших городов к глубинке избиратель получит разное количество бюллетеней. Максимальное в сельской местности. Сразу четыре – один по выборам депутатов нижней палаты парламента, другой – по выборам депутатов областного совета, также по выборам депутатов районного и поселкового советов.

И еще из новаций. Изменилось время досрочного голосования со вторника по субботу с 12:00 до 19:00 без перерывов на обед.

Такой вот избирательный ликбез. Вы спросили, мы ответили на ваши вопросы.

# Выборы в Беларуси # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Игорь Карпенко # Фотофакт

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