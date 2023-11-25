Как устроен единый день голосования и зачем он Беларуси? Разбираемся в проекте «Понятно про выборы»

Беларусь входит в активную фазу электоральной кампании. На этой неделе глава государства подписал указы «О назначении выборов депутатов» и соответственно в Совет Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предстоящая избирательная кампания будет одной из масштабных за всю историю страны. Впервые пройдет единый день голосования. Готовятся как кандидаты, так и избиратели. В ЦИК начала работать горячая линия по вопросам организации и проведения выборов. Что такое единый день голосования и в чем его особенность? Такую тему предложили обсудить наши телезрители в рамках проекта «Понятно про выборы». В электоральную грамоту погрузилась Анастасия Ярощик-Корниенко. Произошла трансформация избирательной системы в целом – Карпенко

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Единый день голосования пройдет впервые в Беларуси. До него остается всего три месяца. Разберемся, в чем суть нового электорального формата.

Я бы хотела узнать, что из себя представляет новая форма голосования?

Анастасия Ярощик-Корниенко:

«Понятно про выборы». Говорим открыто и гласно. То, о чем вы хотели узнать, обсудим. Избирательное право не стоит на месте. Учитывая предложения граждан по форматированию законодательства, внесены коррективы.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Произошла трансформация законодательства и в целом избирательной системы. Мы впервые будем проводить единый день голосования, в этот день мы изберем депутатов всех уровней, начиная от депутатов Палаты представителей, заканчивая депутатами сельских и поселковых советов. Какие преимущества единого дня голосования?

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Единый день голосования – такая форма проведения электоральной кампании не нова. Так, еще в конце 1990-х в России сложилась ситуация, когда практически в каждое воскресенье в каком-либо из регионов проводились выборы. Получался этакий электоральный круговорот. Поэтому вскоре и пришли к практике ЕДГ. Он впервые прошел в России в 2006 году. И, как известно, проводят единый день голосования и по сей день. Белорусские эксперты присмотрелись к такому формату проведения выборов, изучили его. Опыт – хорошо. Но важно, чтобы новое синхронизировалось с нашими национальными традициями. Так в чем очевидные плюсы?

Выборы депутатов в Палату представителей и местные Советы с объединением этих двух электоральных кампаний в одну – явно уменьшаются финансовые расходы на организацию избирательного процесса. К примеру, на проведение выборов в местные Советы депутатов необходимо было порядка 25 миллионов рублей. Их сохранение в бюджете позволит направить деньги на другие важные социальные проекты. К примеру, строительство дорог или детского сада. Преимущества и для самих избирателей. В одно посещение участка одновременно можно проголосовать сразу за нескольких депутатов в представительные органы разных уровней: от местного, регионального до республиканского. Да и в конце концов, принять участие в выборах и отдать свой голос – это гражданский долг каждого. Прошли масштабные обсуждения новаций по всей стране, прежде чем новый электоральный формат по выборам депутатов разных уровней получил законодательную прописку. Кто может избираться в депутаты?

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Итак, 25 февраля 2024 года пройдет единый день голосования. Это масштабная и важная избирательная кампания. Сегодня на фоне глобального дисбаланса так важно сохранить наш мир и спокойствие. Лукашенко: мы откровенно и честно сказали, что будем участвовать в этих выборах.

Нам предстоит избрать свыше 12,5 тысячи депутатов всех уровней. На старт выйдут те, кого выдвинут политические партии, трудовые коллективы, а также граждане путем сбора подписей. Кстати, о возрасте кандидатов. Депутатом местного Совета может быть избран гражданин Беларуси, достигший совершеннолетия. Народным избранником в Палату представителей может стать белорус, которому уже исполнился 21 год. В депутаты не могут быть избраны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Не получится выдвинуться и тем, у кого имеется иностранное гражданство или иной документ иностранного государства, предоставляющий права на льготы и преимущества в связи с политическими и религиозными взглядами или национальной принадлежностью. Сюда же относится и наличие так называемой карты поляка. Почему участков для голосования за рубежом не будет?

Анастасия Ярощик-Корниенко:

В нынешней избирательной кампании участки для голосования за рубежом образовываться не будут, а все желающие исполнить свой гражданский долг смогут это сделать только на территории Беларуси. Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы не будем создавать участки за рубежом, но вместе с тем мы примем решение, что на одном из участков Минска будет предоставлена возможность по выборам депутатов в Палату представителей для граждан, которые выехали на постоянное место жительства, но у них так называемый паспорт ПП, по которому они смогут приехать в страну и проголосовать. Аналитик БИСИ назвал причины, почему белорусы не смогут голосовать за рубежом. Как будет проходить голосование?

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Проголосовать на выборах могут все, кому 18+. Кроме тех, кто находится в местах лишения свободы по вынесенным приговорам судов, а также признан по закону недееспособным.