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Замминистра обороны Беларуси: солдаты будут заниматься по новой программе с учётом мировых конфликтов

25 ноября 2023 11:01
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Новости Беларуси. Служить и защищать. Этот важный день тысячи белорусских юношей запомнят на всю жизнь. Сегодня они становятся настоящими мужчинами: новое пополнение принимает военную присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Замминистра обороны Беларуси: солдаты будут заниматься по новой программе с учётом мировых конфликтов-1

Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси:
Мы в текущем году очень серьезно уточнили систему подготовки военнослужащих. И уже с этого года молодые солдаты начнут заниматься по новой программе с учетом тех мировых конфликтов, которые происходят в настоящий момент, для того чтобы учить тому, что необходимо на войне. Мы прекрасно понимаем, что недостаточно сегодня иметь только хорошую технику, сегодня надо иметь профессионалов для того, чтобы с государством, которое имеет сильную армию, никто не разговаривал с позиции силы.

Замминистра обороны Беларуси: солдаты будут заниматься по новой программе с учётом мировых конфликтов-4

В 72-м гвардейском объединенном учебном центре прошла торжественная церемония принятия военной присяги.

# Армия Беларуси # общество # Андрей Жук # Фотофакт

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