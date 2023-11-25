Замминистра обороны Беларуси: солдаты будут заниматься по новой программе с учётом мировых конфликтов

Новости Беларуси. Служить и защищать. Этот важный день тысячи белорусских юношей запомнят на всю жизнь. Сегодня они становятся настоящими мужчинами: новое пополнение принимает военную присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси:

Мы в текущем году очень серьезно уточнили систему подготовки военнослужащих. И уже с этого года молодые солдаты начнут заниматься по новой программе с учетом тех мировых конфликтов, которые происходят в настоящий момент, для того чтобы учить тому, что необходимо на войне. Мы прекрасно понимаем, что недостаточно сегодня иметь только хорошую технику, сегодня надо иметь профессионалов для того, чтобы с государством, которое имеет сильную армию, никто не разговаривал с позиции силы.