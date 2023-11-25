Профессия защищать Родину как никогда востребована. В Гродненском гарнизоне призывники приняли присягу

Новости Беларуси. Рекордное число призывников в этот раз в Гродненском гарнизоне – почти 700 человек. Присягу традиционно принесли в священном для каждого белоруса месте – на Кургане Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это символ доблести и мужества разных поколений бойцов.

Курган в Гродно был возведен в память о погибших защитниках в Великую Отечественную войну и в боях за воссоединение Западной и Восточной Беларуси. Новое поколение патриотов в присутствии родных и друзей поклялись приложить все усилия, чтобы небо над Родиной оставалось мирным.

Призывники уже прошли курс молодого бойца, завтра полноценно приступят к службе в различных войсках Западного оперативного командования: танковых, инженерных, ракетных или в спецназе. А до вечера у них увольнительная. Замминистра обороны Беларуси: солдаты будут заниматься по новой программе с учетом мировых конфликтов – подробности.

Артем Гурин, военнослужащий срочной службы:

Сам я из Волковыска, я тренируюсь в Минске в спортивной национальной команде, сборной Республики Беларусь по легкой атлетике, участник двух чемпионатов Европы и чемпионата мира. Иду на срочную службу. Подумываю о том, чтобы на контракт перейти, чтобы была возможность и тренироваться, и представлять на заграничных стартах свою родную часть, свой город, свою страну.

Владимир Белый, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

Сегодня профессия защищать Родину, защитника Отечества как никогда востребована в нашем обществе. Это говорит опрос социальных настроений наших призывников. Они все патриоты, они настроены достойно служить. Также это подтверждает тот факт, что практически каждый третий сегодня стоящий в строю для принятия присяги – это военнослужащий, пришедший на службу по контракту, то есть доброволец.