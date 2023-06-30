Мигранты, бунты, действия Макрона. Что на самом деле происходит во Франции? Рассказала французская журналистка

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас события во Франции. Но в 2020 году персонаж по фамилии Макрон очень переживал за белорусских протестующих, требовал предоставить им полную свободу, передать им власть, хотел там выступить каким-то медиатором. Звонил, но Батька трубку не брал. Сейчас у него полыхает вся Франция. Расскажите, за что там народ бьется. Вы владеете языком, знаете ситуацию. Уже реально осточертела либеральная глобалистская элитка народам Европы?

Кристель Нэан, французский журналист, военный корреспондент:

Проблема, что власти во Франции уже давно делали ошибки на ошибках. Они оставляли всех мигрантов, поколения мигрантов. Эти люди делают преступления против преступлений, и даже так они не в тюрьме. Конечно, иногда есть момент, когда полицейские реагируют слишком жестко. Проблема в том, что французским властям тоже дали слишком много прав. Раньше для французских полицейских было много ограничений по стрельбе. Шесть лет назад сняли несколько из этих ограничений. В ситуации, если человек за рулем будет уезжать от контроля, полицейские могут стрелять, если считают, что человек опасен для них или для других людей.

И вот у нас такая ситуация. Молодой парень, 17 лет, был за рулем без водительских прав. Это был не первый раз. Он делал это уже четыре или пять раз. И один полицейский стрелял и убил его. Эти мигранты или внуки мигрантов, которые все эти годы делают абсолютно все, что они хотят, а полицейские делали вид, что ничего не видят. Вот, они решили бунтовать.