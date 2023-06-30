Мигранты, бунты, действия Макрона. Что на самом деле происходит во Франции? Рассказала французская журналистка

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте и последние новости мира политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и французский журналист, военный корреспондент Кристель Нэан.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте и последние новости мира политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и французский журналист, военный корреспондент Кристель Нэан.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас события во Франции. Но в 2020 году персонаж по фамилии Макрон очень переживал за белорусских протестующих, требовал предоставить им полную свободу, передать им власть, хотел там выступить каким-то медиатором. Звонил, но Батька трубку не брал. Сейчас у него полыхает вся Франция. Расскажите, за что там народ бьется. Вы владеете языком, знаете ситуацию. Уже реально осточертела либеральная глобалистская элитка народам Европы?
Кристель Нэан, французский журналист, военный корреспондент:
Проблема, что власти во Франции уже давно делали ошибки на ошибках. Они оставляли всех мигрантов, поколения мигрантов. Эти люди делают преступления против преступлений, и даже так они не в тюрьме. Конечно, иногда есть момент, когда полицейские реагируют слишком жестко. Проблема в том, что французским властям тоже дали слишком много прав. Раньше для французских полицейских было много ограничений по стрельбе. Шесть лет назад сняли несколько из этих ограничений. В ситуации, если человек за рулем будет уезжать от контроля, полицейские могут стрелять, если считают, что человек опасен для них или для других людей.
И вот у нас такая ситуация. Молодой парень, 17 лет, был за рулем без водительских прав. Это был не первый раз. Он делал это уже четыре или пять раз. И один полицейский стрелял и убил его. Эти мигранты или внуки мигрантов, которые все эти годы делают абсолютно все, что они хотят, а полицейские делали вид, что ничего не видят. Вот, они решили бунтовать.
Григорий Азаренок:
Да, но эта история – триггер. Мы видим, массовые протесты идут. Вопрос мультикультурализма, всей этой повестки ЛГБТ, которая постоянно навязывается, уже нельзя посмотреть ни одного кино, чтобы там не было этих извращений. Вопрос несправедливости, олигархата. Макрон – представитель банковского дома Ротшильдов. Ковидный маразм, который процветал в Европе, на Западе. Все это доводит народ Европы до кипения? Народ готов выйти и сказать «да пошли бы вы все к едрене фене»?
Кристель Нэан:
Это не весь народ. Это люди из кварталов, где много мигрантов. Им очень трудно найти работу. Это зоны, где очень бедные люди. Конечно, есть много людей, которые продают наркотики, оружие. Мы, может, даже скоро увидим оружие из Украины, которое все эти западные страны дали.
Кристель Нэан:
Это уже взрывается, это не первый раз. 18 лет назад у нас уже были такие бунты, очень сильные. После смерти двух парней, которые убегали от полиции и умерли. Они прятались в электрическом шкафу, но там кабели – конечно, они умерли. У нас были тоже такие беспорядки. Поджигали машины, здания. Британские СМИ писали, что это были не беспорядки, они писали, что это гражданская война во Франции. А здесь это очень серьезно. Мы видим, что Макрон отправил 40 тысяч полицейских, жандармов. Это эквивалент «беркутов», полицейских.
Григорий Азаренок:
ОМОН по-нашему.
Кристель Нэан:
Да. Ну, посмотрим. Я узнала, что есть место, где весь общественный транспорт больше не работает после 9 часов вечера. Есть зоны, где есть комендантский час. Но когда в такой ситуации Макрон идет на концерт Элтона Джона… Что это за бред? Какой это президент?
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