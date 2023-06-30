Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Украина это богатая крупная страна, которая при нормальной политике, при выстраивании дружбы со всеми соседями, в том числе с братскими Беларусью и Россией, могла бы быть процветающей страной. Действительно той страной, которой представляют ее в учебниках, одной из крупнейших европейских стран. Но что произошло? Часть Украины, вот это галицистский национализм попытался набросить свою матрицу или подстроить под свою матрицу всю остальную Украину.

То, что называется Новороссией – плохое название. А почему оно плохое название для Украины, чем это плохо? Какая богатая Одесса, какая богатая Николаевщина, Херсонщина, когда они были еще в составе Украины. А возьмите Харьков – уникальный город. Он сам по себе явление культуры и истории. Или та же Смущина, Черкащина, Буковина, Закарпатье. Но это очень разные регионы со своей культурой, со своими менталитетом, языковыми особенностями. Но что произошло? И киевская власть раз за разом, вне зависимости от того, какой там был президент, принимала эту схему. Где-то мягче, как при Кучме, где-то жестче, как при Ющенко или Порошенко, или нынешнем Зеленском, пытаясь всю Украину выстроить под одну гребенку. А еще сверху накинуть тот идеологический шаблон, который предлагают с Запада. Это катастрофа, этот тот самый коллапс государственности, который мы наблюдаем сейчас.

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