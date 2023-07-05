Муковозчик о коррупции среди беглых: «Пять минут позора – и вот он, новый известный политический деятель»

Время авторской журналистики на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело», в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здравствуйте! Квартира осужденного блогера-гопника по кличке «Серега беспроцентный» в очередной раз выставляется на аукцион. И с каждым разом она, как понятно, все дешевеет. Это значит, что очень скоро Серега с тапком лишится своей минской трешки. Некуда будет приезжать, негде будет в столице голову приклонить. Потом, когда-нибудь. Одновременно Светку Пилипчук начинают гнобить уже и в Европе. Депутат Европарламента Мик Уоллес в своем Twitter назвал ее «гуайдихой» и призвал оставить Беларусь в покое. Цитирую: «ЕС поступил бы правильно, если бы прекратил продвигать еще одно неизбранное «гуайдо», которая призывала к санкциям против своего народа, когда она сама жила в комфорте в теплых объятиях своих друзей из НАТО». Наконец, в стане беглых начал было расти невиданный доселе скандал. Оказалось, они не только списки санкционные для Европы составляли за деньги, они потом еще за другие деньги помогали в легализации и бизнеса, и бизнесменов.

Андрей Муковозчик:

Два «Байпола», два «Байсола», проходной кабинэт, Витис Юрконис из литовского офиса правозащитной организации Freedom House и его сокурсник Габриэлюс Ландсбергис, ныне министр, на котором цепочка вряд ли заканчивается. На нашем языке это называлось бы ОПГ, организованная преступная группа коррупционеров. И вот как бы вы выпутывались из всего этого «гуайдо», чтоб сказать со всей возможно политкорректностью? А вот как: Светке под дверь – мимо секьюрити, мимо бодигардов, мимо всей литовской за деньги налогоплательщиков охраны – кто-то сунул записку. На бумажке, как говорится, дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. И написано, мол, мужа твоего убили-зарезали прямо посреди тюрьмы, осталась ты вдова безо всякой квартиры, курица без головы. Гениально! Эта новость, естественно, перебила все транши и платежки, все продублированные счета и коррумпированную Литву: ай, убили-зарезали, досидеть не дали, хозяина квартиры, мужа и отца, надежу и опору.

Хотя сам «Серега беспроцентный» – вот он, вот свежее видео с ним, королем шконки и хозяином тапка. Ну и для чего был этот вброс? Кто его сделал и, как думаете, кто это придумал? Кому это выгодно и со стороны янь, и, конечно, с той, где инь? Это Франак. Франтишек наш «Вячорка». Который глупую курицу поймал, и пока она несет золотые яйца, отпускать не намерен. В 2019 году, когда ему надо было срочно стать медийно известным, он в аквапарке будто бы потерял халат. А потом пер дурным лосем на турникет, разрывая на груди плавки, мол, сами ищите, мол, я не брал, это не я! Даже милицию вызвал, чтобы только в новости попасть. И две недели кряду, помню, про «Вячорку» писали все независимые недожурналисты – и про халат его, и про то, что под халатом, и про все остальное. Пять минут позора – и вот он, новый известный политический деятель, у невероятных это так. Сейчас мы видим то же самое: во-первых, про коррупцию никто пока не вспоминает. Курицу Свету припугнуть тоже не помешает. Особенно в предвкушении того, как начнут делить двести или уж сколько там отсыплют миллионов долларов. Пусть курица будет сговорчивее, на всякий случай. Противно это все, грязно и, знаете ли, мелко. Местечково. Впрочем, аккурат в моральный и интеллектуальный размерчик беглых.